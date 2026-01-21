獨居男被發現「全裸陳屍浴缸」超過1個半月 兇嫌藏屍手法曝

（示意圖／Pixabay）

日本大阪市19日發生一起駭人命案，一名53歲獨居男子森山修次被發現全裸陳屍於自家浴缸內，經法醫鑑定死亡時間超過1個半月，死因是窒息。警方透露，遺體被發現時浴缸上被堆放雜物，浴缸內沒有水，加上死狀極其不自然，已朝殺人棄屍案方向展開調查。

綜合日媒報導，住在大阪市西淀川區的53歲獨居男子森山修次多日未現身，鄰居注意到他的家門口堆積大量報紙，加上去年十月的國勢調查表仍插在信箱，擔心其安危就報警。警方到場發現大門未上鎖，進屋搜索竟在一樓浴室的浴缸內找到一具男性遺體；搜查相關人士透露，死者被發現時全身赤裸，屍身已有部分腐敗現象。

經法醫解剖確認後，死者正是53歲男屋主森山修次，死因為窒息，而他的上半身多處有遭人押至的痕跡，初步判定他遭人按壓在滿水的浴缸內溺斃。

從死者的鄰居描述，他平日生活極其低調、個性沉默寡言，雖曾有過婚姻但目前獨居，與鄰里交情稀疏。死者的前職場上司則回憶，該男過去曾在食品工廠派遣工作，出勤狀況雖勉強及格，但幾乎不與人交際，離職後便音訊全無。

針對這起詭異案件，前資深警官分析指出，受害者不可能在死後自行蓋上浴缸並壓上家具，這明顯是第三者為了延後屍體被發現的時間而刻意偽造現場，已構成遺棄屍體罪。此外，死者呈全裸狀態，浴缸內當時是否注水將成為判斷死因的關鍵；由於室內並無明顯打鬥或翻找財物的痕跡，警方不排除是熟人所為，正透過監視器與死者生前的人際關係排查嫌疑人。

