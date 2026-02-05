獨居翁寒冬河邊洗澡 竹縣橫山社福中心獲報改善居住環境

竹縣許姓獨居翁寒冬徒步河邊洗澡，社區居民通報，橫山社福中心獲報改善居住環境，並加裝熱水器讓老翁有熱水澡可洗並安排長照送餐。（竹縣府提供）

記者彭新茹／新竹報導

新竹縣橫山區社會福利服務中心近日接獲社區通報，橫山鄉一名許姓獨居長輩總是到河邊盥洗，社工人員立即到宅訪視與評估，發現他住在簡陋的鐵皮屋內，寒流來襲，家裡卻連一台熱水器都沒有。中心迅速整合志工與相關資源，協助改善居住環境並裝設熱水器，許爺爺總算能好好洗熱水澡，感動地頻頻道謝。

「溫暖，就從你我多看一眼、多關心一步開始。」橫山區社會福利服務中心表示，多虧有社區即時通報，社工家訪時發現許爺爺家中沒有熱水設備，無論寒、暑，他都得穿越雜草林地到河邊洗澡。這對一位獨居長者而言，不只是不便，而是每天都在承擔上下坡時跌倒、失溫與健康惡化的風險。因此，立即啟動關懷服務，攜手善心民眾與社會資源，即時守護長者的生活安全。

除了改善許爺爺居住環境與設備，讓他得以在家安全、安心地進行日常盥洗與生活起居，大幅降低意外發生的風險之外，社工人員並協助銜接長期照顧的送餐服務，確保其基本生活照顧、健康追蹤與營養支持不中斷。

當熱水第一次在家中流出時，許爺爺靦腆地說「現在寒流來了，洗澡也不用再擔心，真的謝謝你們！」

社會處長陳欣怡表示，社會福利工作的核心，在於「及早發現、即時介入與持續陪伴」，透過社區通報、跨單位合作與民間資源投入，能有效守護偏鄉獨居長者的生命安全與生活尊嚴。呼籲民眾，發揮鄰里互助精神，若發現身邊有需要協助的長者，主動通報相關單位，共同建構安全、友善且有支持力的社區照顧網絡。