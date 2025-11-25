獨居翁遭痛毆身亡「陳屍家中」居服員送餐才發現

67歲獨居男子鄭姓男子原本要在25號生日當天領取里長準備的生日禮金，卻在22號遭2名朋友疑持木棍毆打致死，直到24號才被居服員發現已無生命跡象。警方調查後，逮捕2名嫌犯，27歲蕭姓男子及42歲謝姓男子皆坦承犯案，兩人與死者因舊有糾紛起口角後動手，但卻互指對方才是主嫌。

獨居翁遭痛毆身亡「屍臥家中」居服員送餐才發現。(圖／TVBS)

苗栗市有居服員送餐時發現屋主倒臥客廳，頭部有外傷，人已經斷氣，警察調閱監視器追出2名涉案男子，循線拘提到案，兩人坦承有到死者家喝酒聊天，過程起口角拿木棍毆打死者，但兩人被逮後互推是對方動手，依強盜、傷害致死罪移送。

廣告 廣告

獨居翁遭痛毆身亡「屍臥家中」居服員送餐才發現。(圖／TVBS)

警方在鑑識過程中發現死者頸部及眼周有多處不尋常傷勢，原本懷疑是跌倒撞傷頭部造成出血，但經進一步調查顯示另有兇手。透過監視器畫面，警方發現兩名可疑男子於22號下午4時54分從死者家中走出，一路東張西望，還曾折返，最後於4分鐘後騎機車離開現場。

獨居翁遭酒友狠打致死 生日前陳屍家中。(圖／TVBS)

經警方追查，這兩名男子分別是27歲蕭姓男子和42歲謝姓男子，兩人與死者是朋友關係，常常一起喝酒聊天。被逮後，兩人坦承在22號下午4時09分前往死者家中共飲，期間因先前糾紛起口角，隨後拿起木棍毆打死者後逃離現場，但兩人各自指稱對方才是動手的人。

獨居翁遭酒友狠打致死 生日前陳屍家中。(圖／TVBS)

由於居服員在週日沒有上班，直到週一24號送餐時才發現死者已無生命跡象。據了解，鄭姓男子平時很少與鄰居互動，原本25號就是他的生日，里長還計劃發放生日禮金給他，沒想到他卻在生日前喪命。

警方調查發現，這兩名嫌犯都無業，分別有竊盜、公危、詐欺和毒品前科。目前兩人已依強盜、傷害致死罪嫌一起移送法辦。

《TVBS》提醒您：

◎拒絕暴力 請撥打110

更多 TVBS 報導

基隆88歲翁爆炸亡 曾購買爆竹 警初判「未加工」

葬儀社前員工「單飛搶標案」！ 前雇主不滿砸2救護車

離奇燒車無人察覺！北屯租賃車成骨架 男承租人下落成謎

獨／控遭從陽台偷窺 女丟椅、踹打麵包店老闆

