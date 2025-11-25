獨居翁陳屍家中摔倒變命案…2街友曝與死者關係「互控對方打的」遭聲押

苗栗市一名獨居的鄭姓老翁（67歲）24日被照服員發現頭部受傷、陳屍家中，本以為是鄭翁摔倒、不慎撞到頭部導致身亡，沒想到，案情卻出現大反轉。警方調查後，發現鄭翁死亡前，謝姓（42歲）、蕭姓（27歲）街友曾到鄭翁家，認為2街友涉有重嫌，並將人逮捕。2街友到案後，互控是對方動手打鄭翁的；檢方複訊後，依涉共犯殺人等罪嫌向法院聲押2人。

據了解，獨居的鄭翁平時住在父母留下位於苗栗市福星街的透天厝中，未婚也沒有小孩，且家境清寒，是社福單位關懷對象；由於24日是鄭翁生日，照服員24日上午9時許，前往探視並送生日禮，卻驚見鄭翁額頭受創，倒在客廳血泊中，已明顯死亡，嚇得連忙報警。

廣告 廣告

警方到場後，原以為鄭翁是不小心跌倒，進而撞擊頭部導致大量出血，但鑑識人員採證卻發現，死者除了頭部有傷外，頸部、眼周也有異常的挫傷瘀青，懷疑案情不單純，隨即調閱監視器調查，發現22日下午，有2名男子曾進入鄭翁家中並停留約1個多小時，但2人離開後，鄭翁就再也沒出門；經清查2人身分後，發現2人分別為謝姓、蕭姓男子，2人均為街友身分，且都有竊盜前科。

檢警初步相驗，發現鄭翁頭部有一處疑似鈍器造成傷痕，預計27日進一步解剖釐清死因。謝姓、蕭姓男子遭逮後，透露和鄭翁為舊識，並坦言22日一起前往死者家喝酒，但過程中卻發生口角爭執、爆發拉扯，隨後就離開，但不知對方已經死亡，之後2人更互控是對方動手；檢方複訊後，認為謝姓、蕭姓男子有共犯殺人等罪嫌，犯罪嫌疑重大，向法院聲請羈押禁見。（社會中心／苗栗報導）

更多三立新聞網報導

台男猝死中國「兒稱失聯23年拒認屍」遺體卡廈門殯儀館陷僵局

「狗頭幫」角頭「瘋寬」心臟中彈陳屍殯儀館旁…現場留槍疑自戕

從台中某飯店高處墜落「卡鄰棟3樓欄杆」亡…死者身分曝

今生日「昨卻疑舉槍自戕亡」來不及慶生…友曝死者生前情緒低落

