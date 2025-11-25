獨居翁陳屍家中摔倒變命案…2街友曝與死者關係「互控對方打的」遭聲押
苗栗市一名獨居的鄭姓老翁（67歲）24日被照服員發現頭部受傷、陳屍家中，本以為是鄭翁摔倒、不慎撞到頭部導致身亡，沒想到，案情卻出現大反轉。警方調查後，發現鄭翁死亡前，謝姓（42歲）、蕭姓（27歲）街友曾到鄭翁家，認為2街友涉有重嫌，並將人逮捕。2街友到案後，互控是對方動手打鄭翁的；檢方複訊後，依涉共犯殺人等罪嫌向法院聲押2人。
據了解，獨居的鄭翁平時住在父母留下位於苗栗市福星街的透天厝中，未婚也沒有小孩，且家境清寒，是社福單位關懷對象；由於24日是鄭翁生日，照服員24日上午9時許，前往探視並送生日禮，卻驚見鄭翁額頭受創，倒在客廳血泊中，已明顯死亡，嚇得連忙報警。
警方到場後，原以為鄭翁是不小心跌倒，進而撞擊頭部導致大量出血，但鑑識人員採證卻發現，死者除了頭部有傷外，頸部、眼周也有異常的挫傷瘀青，懷疑案情不單純，隨即調閱監視器調查，發現22日下午，有2名男子曾進入鄭翁家中並停留約1個多小時，但2人離開後，鄭翁就再也沒出門；經清查2人身分後，發現2人分別為謝姓、蕭姓男子，2人均為街友身分，且都有竊盜前科。
檢警初步相驗，發現鄭翁頭部有一處疑似鈍器造成傷痕，預計27日進一步解剖釐清死因。謝姓、蕭姓男子遭逮後，透露和鄭翁為舊識，並坦言22日一起前往死者家喝酒，但過程中卻發生口角爭執、爆發拉扯，隨後就離開，但不知對方已經死亡，之後2人更互控是對方動手；檢方複訊後，認為謝姓、蕭姓男子有共犯殺人等罪嫌，犯罪嫌疑重大，向法院聲請羈押禁見。（社會中心／苗栗報導）
更多三立新聞網報導
台男猝死中國「兒稱失聯23年拒認屍」遺體卡廈門殯儀館陷僵局
「狗頭幫」角頭「瘋寬」心臟中彈陳屍殯儀館旁…現場留槍疑自戕
從台中某飯店高處墜落「卡鄰棟3樓欄杆」亡…死者身分曝
今生日「昨卻疑舉槍自戕亡」來不及慶生…友曝死者生前情緒低落
其他人也在看
「最美檢察官」引社會關注！「性別不安」非穿著打扮 是生理與自我認同顯著不一致
2023年新北地檢署陳漢章檢察官公開跨性別身份，這位被稱為「最美檢察官」的司法官員與妻子雪兒共同出版回憶錄，分享他們在婚姻關係中的心路歷程。樂樂的故事引發社會關注，也讓更多人開始認識「性別不安」這個醫學名詞。根據台灣同志諮詢熱線2023年的調查，超過3成跨性別者因為公共空間缺乏友善設施而選擇憋尿，顯示這個族群在日常生活中面臨的真實困境。NOW健康 ・ 13 小時前
「安全回報」沒人已讀！ 新北婦驚覺：8300萬積蓄被騙光
「安全回報」沒人已讀！ 新北婦驚覺：8300萬積蓄被騙光EBC東森新聞 ・ 1 天前
代謝症候群有救了？專家揭「乳鐵蛋白」可降血糖體脂
近期研究顯示，乳鐵蛋白不僅具有抗菌功能，更與代謝症候群有密切關聯。專家指出，代謝症候群患者體內乳鐵蛋白濃度普遍偏低，而補充乳鐵蛋白可能有助於改善多項代謝問題，包括降低體脂、改善血糖、減少發炎反應等。中天新聞網 ・ 18 小時前
理財最前線／2寶家庭年省近10萬 租金補貼3步驟申請全攻略
房市位於高檔，租金行情也持續衝高，根據內政部統計，全國租金指數已連續7年攀升，雙北地區套房月租動輒2萬元起跳，即使是在中南部，租金也不再親民。上班族荷包有限，薪水漲不過租金，統計20至35歲的年輕人，逾6成租金負擔率（租金／可支配所得）超過3成，形同「租金壓力鍋」。而租屋族若懂得善用政府租金補貼，可有效減壓。鏡週刊Mirror Media ・ 53 分鐘前
房產糾紛法院見／獨家！合建纏訟拖累鄰居入住 建商控房仲網紅索討1.5億
知名房仲網紅作家陳泰源家族之前被爆出與建商不斷纏訟，讓跟著合建的多戶鄰居至今仍無法順利過戶，只能被迫在外租屋。本刊近日取得建商負責人之一陳思婷親上火線指控陳泰源家族「慣用拖延戰術、操弄媒體、誣指建商」，目的只為提高自身分配，甚至額外向建商索討市值逾1.5億元的條件。鏡週刊Mirror Media ・ 53 分鐘前
冬遊日本不要穿發熱衣！過來人曝「1穿搭」險熱死 牛仔褲要避免
原PO表示，日本許多室內空間暖氣開得極強，若採用洋蔥式穿搭進出室內時需不斷穿脫外套與中層衣物，容易造成困擾。更提醒不宜穿著發熱衣，因在室內會過熱且難以調節體感溫度。對此，原PO建議採用「玉米式穿法」，即以薄長袖搭配厚外套為主，最多再加一件背心靈活調整，避免過...CTWANT ・ 46 分鐘前
小資本當頭家／女星週賣6天雞蛋糕嘆「藝人也是人」 她賣明星二手衣太夯被國稅局盯上
女星黃瑄拍戲之餘，選擇低成本的小資創業，希望能創造其他收入，其實演藝工作不固定，許多藝人都經營副業，蔡裴琳今年8月開賣雞蛋糕攤位，花約10萬開模、設計餐車，目前親自販售。鏡週刊Mirror Media ・ 53 分鐘前
馬鈴薯發芽有毒！ 營養師教你哪些「發芽食材」能安心吃
家中常見的馬鈴薯若冒出綠芽可別輕忽，營養師提醒「切掉不代表安全」，馬鈴薯發芽後會產生具毒性的龍葵鹼，即使削皮、挖除或煮熟仍無法完全去除，若誤食恐引發噁心、嘔吐、腹瀉等中毒症狀。不過，並非所有發芽食材都要丟棄，像生薑、地瓜、芋頭、紅蘿蔔與洋蔥等，雖然發芽後甜度與口感略有下降，但仍可安心食用。TVBS新聞網 ・ 6 小時前
這一年沒他白營早垮了？陳佩琪致謝黃國昌 暗示柯將接手？
論壇中心／董思旻報導民眾黨主席黃國昌與前主席柯文哲終於同框，昨日在社群曝光合體影片，被問到「兩個太陽」的敏感話題，柯文哲卻笑稱比沒有太陽好，正巧柯文哲的妻子陳佩琪，今日也受訪談柯的交保生活，被認為是鋪路柯文哲班師回朝。民視 ・ 42 分鐘前
黃國昌慘了！週刊爆「收錢幫金主出氣」鐵證 可能刑期律師全說了
即時中心／高睿鴻報導民眾黨主席黃國昌近期捲入涉貪醜聞，日前先遭媒體爆料，涉嫌收受「臺雅集團」已故老董沈裕雄之子沈淳浤的200萬；隨後，馬上利用質詢法務部長鄭銘謙的機會，為沈裕雄曾遭詐財一事「出氣」。沒想到，除了黃國昌遭控利用「凱思國際」收錢辦事、涉嫌貪汙，週刊今（25）天再爆，沈裕雄特助鄭淳駿聲稱，臺雅高層之前竟找了3名立委、砸200萬要求檢調「辦他」；與週刊先前描述黃涉嫌收錢的情節，明顯高度相符。對此，知名律師黃帝穎評論道，黃國昌之前就深陷「養狗仔」風波，但外界不斷質疑，如此長時間、系統性養狗仔，勢必所費不貲，但黃始終迴避養狗仔的錢從哪來；後來，更未否認狗仔公司凱思收臺雅200萬一事。如今，沈裕雄特助鄭淳駿出面踢爆，聽聞臺雅高層找上3名立委、砸200萬，要求檢調「辦他」；黃帝穎直指，倘若屬實，將上升立委集體貪瀆案。黃帝穎續指，黃國昌於6月18日為臺雅案在國會質詢法務部長鄭銘謙，擺明個案質詢、且態度猖狂，還當場自爆「早在你們處理這個案子以前，這個案子我幫了多少忙？我只是沒有公開講」。如今竟還被爆，黃國昌狗仔公司凱思，涉嫌收受臺雅集團200萬元涉貪。律師黃帝穎。（圖／民視新聞）對此，黃帝穎分析說，「黃國昌不只是徐永明翻版，更接近廖國棟」。他指出，回顧SOGO立委集體貪瀆案，涉案立委全被依據貪污治罪條例「不違背職務收賄罪」判刑；前立委徐永明更是沒拿到錢、僅憑期約200萬捐入時代力量政黨專戶，就被法院判刑7年4月。黃帝穎接著提到，時任國民黨立委廖國棟，透過白手套公司收賄，錢有收到；行賄者要求發言、發函及提案等行使立委職權，結果廖國棟最終遭法院判刑8年6月。參照廖的案例，黃帝穎認為，黃國昌為臺雅老董個案質詢法務部、黃國昌的狗仔公司凱思，若也入帳臺雅集團200萬，黃國昌就不只是徐永明翻版，更接近廖國棟。「刑度從徐永明沒收到錢的7年4月，上升到有收錢的廖國棟8年6月徒刑」。《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」原文出處：快新聞／黃國昌慘了！週刊爆「收錢幫金主出氣」鐵證 可能刑期律師全說了 更多民視新聞報導捍衛小橘書政策！劉世芳喊批評者患「公主王子病」 卓揆回應了黃子佼私藏性影像案免關了！二審獲緩刑4年 稱與被害人全和解議員憂「社福預算增加」影響財政 陳其邁掛保證：市府衡量可負擔民視影音 ・ 19 小時前
婦腦癌被宣告死亡 火化前突睜眼「復活」！家屬嚇到狂尖叫
根據泰媒《曼谷郵報》報導，這起事件發生於當地時間23日，有一名65歲婦人因腦癌過世，遺體被家屬送到寺廟Wat Rat Prakongtham辦後事，廟方還透過直播放送告別式全程。婦人的弟弟照顧生病的她3年，22日才接獲通知，婦人已因病離世，也拿到死亡證明文件。婦人的弟弟決定透過寺...CTWANT ・ 1 天前
衰! 租車租到失竊車 駕駛被當嫌犯帶回警局
社會中心／陳崇翰 陳妍霖 宮仲毅 新北報導北市一名王姓男子透過iRent系統，租汽車到新北萬里散散心，沒想到途中遇到警方攔查，說是失竊車，他被當成嫌疑犯，還被帶到派出所，後來發現，原來這輛車曾發生客戶未按時歸還，租車業者提告侵占，雙方後來和解，但警方系統沒有同步更新，才會顯示失竊車，也讓當事人直呼，也太倒楣。警方 vs. 王姓駕駛：「這是怎麼回事？(我租的)，租的？(嗯，怎麼了)，這台車是失竊，(真的假的？)」一聽到，租來的汽車，是一台失竊車，讓王姓駕駛大聲驚呼，完全不敢相信。「報告一下你的身分證，上面應該有你的個資！」警方要王姓駕駛拿出證件，王姓駕駛當場回說，「有，還是我拿給你」。主動配合警方查案，這名王姓男子22日晚間，透過iRent平台租車，從台北市一路開車到新北萬里散散心，沒想到途中，竟然遇到警方攔查，原來，警方透過AI巡防系統，發現是失竊車，立刻將王男帶回派出所，還盤問一個小時，細查之下，竟然是一場烏龍。金山警分局萬里分駐所所長張智傑指出，「經聯繫本案報案人，租車公司黃姓業務表示，今年9月曾因客戶借車未依時歸還，遂代表租車公司前往臺中市警局第五分局東山所報案提告侵佔，警方系統亦會顯示為車輛為失竊狀態，後雖與承租人達成和解，惟和解後，並未主動向警方辦理車輛已尋獲作業，致該車仍為車輛失竊狀態」。衰! 租車租到失竊車 駕駛被當嫌犯帶回警局（圖／翻攝自''Threads@yo850418）事後，王男也在社群平台PO文說，沒想到，這麼神奇的事情會發生在自己身上，沒想到租iRent，租到失竊車，還被警察當成嫌疑犯。原來曾發生有客戶未按時歸還，遭提告侵占，不過最後和解收場，但警方系統沒有同步更新。金山警分局萬里分駐所所長張智傑指出，「立即聯繫告知本案報案人，請他儘速向警方辦理車輛已尋獲等相關手續，避免後續該車遭警方查詢，再次發生誤會」。租車租到失竊車 iRent回應說造成會員不便深感抱歉（圖／民視新聞）iRent平台業者也回應說，本次事件因車輛通報狀態未及時更新，造成會員不便，深感抱歉，除了全額刷退訂單外，並額外補償iRent時數。業者致歉、警方也坦承烏龍，但對當事人來說，租個車被當嫌疑犯，也太倒楣！原文出處：衰! 租車租到失竊車 駕駛被當嫌犯帶回警局 更多民視新聞報導宜蘭蘇澳驚險人車分離！騎士噴飛滑行數公尺 秒站起僅受輕傷18化妝品檢出蘇丹紅！名單全數曝光 最高可處500萬元罰鍰前綠委陳歐珀涉貪500萬交保！ 北院裁定理由曝光民視影音 ・ 1 天前
嘉義診所涉詐領健保88萬 老醫師、夫妻檔3人遭起訴
嘉義縣布袋鎮一間診所遭檢調查出，長期以未實際到診民眾的健保卡刷卡申報健保費用，並以免費提供維骨力、鈣片等保健品作為誘因，吸引居家照顧員持長輩健保卡取藥。全案自2020年1月至2025年2月間，詐領健保相關費用共88萬餘元，嘉義地檢署將78歲曾姓醫師與負責人黃姓男子、白姓女子夫妻提起公訴。中天新聞網 ・ 12 小時前
涉非法撲克賭局 NBA拓荒者主帥畢拉普斯將出庭答辯
（中央社波特蘭24日綜合外電報導）美國職籃NBA波特蘭拓荒者總教練畢拉普斯（Chauncey Billups）被控與黑手黨共謀，涉嫌操縱非法撲克牌賭局，預定今天在紐約市布魯克林聯邦法院出庭答辯。中央社 ・ 1 天前
黃國昌涉貪證據浮現 臺雅案關鍵人爆3立委拿錢｜#鏡新聞
民眾黨主席黃國昌利用凱思國際收錢辦事涉嫌貪汙，鏡週刊再爆對價關鍵人證已浮上檯面，臺雅詐騙案已故老董鄭姓特助指出，他早聽聞臺雅高層找了3名立委砸200萬元要求檢調辦他，一旦說詞經檢調印證，不論將來法院判鄭男有罪獲無罪，都不會改變黃國昌涉貪的事實。鏡新聞 ・ 16 小時前
台南自行車賽出車禍 15歲少年遭車輛撞擊重傷
台南市 / 綜合報導 昨(23)日上午，台南新玉門關，舉行一場由民間單位主辦的自行車比賽，吸引1800名選手參加，在行經左鎮區時，其中一名15歲黃姓選手，和其他選手擦撞後，摔飛到內側車道，當場遭後方車輛撞傷，少年重傷命危，在加護病房搶救，事後遭質疑，出事車道疑似沒有適當防護措施，而有不少路過民眾，也指出，賽程中，自行車選手集體闖燈違規，對此，警方回應，雖然主辦方有申請路權，仍須遵守交通號誌與標線。大量自行車選手行駛馬路上，畫面中看到，突然間，一名15歲少年和其他選手擦撞後，人車倒在內側車道，後方自小客車閃不及追撞上去，少年直接被輾過，救護車火速抵達，救護人員趕緊將少年台上擔架，送往醫院，但少年全身擦挫傷，傷勢嚴重，生命跡象不穩定，被送到加護病房急救。事發在23日上午，在台南「新玉門關」，有一場由民間單位主辦的自行車聯名賽，路途行經新化、玉井、龍崎、關廟、左鎮、南化到高雄旗山、內門等地，全長約78公里，吸引1800名選手參加，當天在行經台20線時，15歲的黃姓少年，發生意外，自行車行駛的道路，遭質疑，疑似沒有適當防護措施，少年碰撞後，摔到內車道，而遭後方車輛撞傷。新化交通分隊小隊長吳鎮宇說：「黃姓自行車騎士受傷後送醫院救治，詳細肇事原因仍待釐清。」活動有合法申請路權，路口可以看到有交管人員，但不少民眾行經路段時發現，自行車選手在比賽途中，疑似未遵守交通號誌，右彎時集體闖闖紅燈，引發安全疑慮。交大副大隊長黃筱寧說：「主辦單位提出路權使用申請，經各機關審查核准同意在案，惟臨時使用道路期間，用路人仍應遵守道路標誌標線，及交通號誌規範。」警方強調，比賽期間，仍需遵守號誌與標線，避免發生危險，主辦方也表示，將會加強安全宣導，以免發生意外。 原始連結華視影音 ・ 1 天前
影/日歌舞伎界痛失英才！東京凌晨大火奪命 64歲名演員遇難
日本東京一間製菓工廠兼住家的建築物今（24）日凌晨發生火災，大火導致一名男子不幸喪生。經確認，死者為64歲的知名歌舞伎演員片岡龜藏。中天新聞網 ・ 1 天前
【2025年11月活動推薦】新北歡樂耶誕城、沐心泉白雪木、新社花海、仙草花節、礁溪溫泉燈花季、士林官邸菊展、銅鑼杭菊...全台熱門活動一次看！(不斷更新) |【玩樂行事曆】
【玩樂行事曆】小編幫大家統整了11月的精彩活動內容整理！不用煩惱要去哪裡玩，11月有新北歡樂耶誕城、沐心泉白雪木、新社花海、仙草花節、礁溪溫泉燈花季、士林官邸菊展、銅鑼杭菊生活節、鸚鵡螺圖書館、草嶺古道芒花季、大湖草莓季、碧潭地景水豚君...等各式各樣的活動，趕快將這篇懶人包收口袋，看看有哪些有趣的活動，讓假日出遊更加充實開心！Yahoo奇摩旅遊編輯部 ・ 3 週前
最新／桃園龜山爆警匪追逐！警連開8槍 當場逮到2毒蟲
即時中心／徐子為報導桃園今（24）天上演一場警匪追逐戰！46歲許姓女子今下午3點半在桃園區三民路一段與自強路口違規迴轉，被警方攔查不停，沿路危險駕駛，且途中二度衝撞警車，後來在龜山區綜藝路一段與長壽路口朝輪胎開槍制止逮人，車上搜出海洛因、安非他命、喪屍菸彈與K他命等多種毒品，量不多但種類多。警方開槍還在確認。對此，警方初步說明，今下午15時30分，小檜溪所警員在自強路與三元路攔查違規自小客車，該車拒絕停車受檢立即逃逸，員警立即通報攔截圍捕，該車沿路高速行駛、危險駕駛期間衝撞警車，員警追至龜山區長壽路與忠義路口使用槍械將其輪胎打破，將嫌犯逮捕到案起獲毒品等相關證物。桃園分局副分局長王智瑋表示，員警巡邏盤查違規車輛時，發現該車有毒品器具即喝令駕駛下車受檢，該車拒檢逃逸，且高速行駛意圖衝撞警車，員警見情況危急即朝輪胎射擊8槍，隨即將該駕駛拉下車控制，車內起獲毒品、吸食器等贓證物，全案依涉嫌毒品及公共危險等罪嫌送辦。據了解，有2人被逮，員警擦挫傷無大礙。有網友也在社群平台Threads上指出，龜山剛剛發生警匪追逐，警方當場開數槍。目擊民眾表示，當時看到警方在追逐白色休旅車，車子停下後聽到槍聲，隨後員警持警棍擊破駕駛座窗戶，把駕駛拉出來，當時正在上班，聽到槍響感覺很可怕，讓他趕快躲起來。桃園龜山今天上演一場警匪追逐戰，46歲許姓女子在桃園區三民路一段與自強路口違規迴轉，被警方攔查不停，警方後開槍射輪胎制止逮人，車上搜出毒品。（圖／民視新聞）《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：莫逞一時樂，遺害百年身！拒絕毒品，珍惜生命！健康無價，不容毒噬。《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！原文出處：最新／桃園龜山爆警匪追逐！警連開8槍 當場逮到2毒蟲 更多民視新聞報導勞長洪申翰宣示：不會讓勞保倒 「撥補入法」可望三讀李四川稱施政非穿著漂亮 蘇巧慧「高衣Q」回應了高市挺台言論惹怒北京 美智庫曝「中國真正目的」民視影音 ・ 1 天前
NBA》拓荒者主帥畢拉普斯詐賭案拒認罪 近1.6億元交保
拓荒者總教練畢拉普斯（Chauncey Billups）現身紐約市布魯克林聯邦法院，對於共謀電信詐欺、共謀洗錢等案件都拒絕認罪，並透過律師否認檢察官所有指控，這兩項罪名最高可判處20年徒刑。現年49歲的畢拉普斯，職業球員生涯戰功彪炳，曾助活塞勇奪總冠軍、榮膺FMVP，被譽「關鍵先生」的他，退休後20自由時報 ・ 23 小時前