獨居老人外出住家遭闖空門 保險箱遭竊損失240萬
CNEWS匯流新聞網記者王昭濱／綜合報導
高雄市小港區一名獨居的王姓老婦人，昨（30）日下午出門返家後，發現家中一只小型保險箱被搬走，保險箱中放有金項鍊、現金與銀行定存單等，初步損失金額約240萬元，家屬氣憤表示：「大白天都能闖空門搬走保險箱，實在太誇張。」警方目前已調閱周邊監視器進行追查。
王婦表示，她平日獨居在小港區鳳西街，昨日下午3點外出，直到晚上8點返家，但走進家門後發現，整間房子相當凌亂，一看就是被翻過的痕跡，而家裡的一只保險箱也被搬走，警方獲報後前往採證，初步判定竊賊應該是先進行觀察，在發現特定住戶在白天外出後，潛入住宅行竊。
而王婦的家屬在事發後也於網路痛斥表示，阿嬤已經住在這個社區幾十年，前後已經被竊10多次，但每次報案沒有一次有結果，想不到這次連保險箱都被搬走，實在太誇張。家屬也說，阿嬤住的地方附近都沒有公共監視器，這對居民的安全太沒保障。
轄區警方對此表示，王婦住家確實遭竊，根據王婦表示，初步估計的損失約240萬，鑑識單位已採證並進行送驗比對；警方也強調，王婦住家周邊路口設有監視器，但可惜的是，並未錄到有助破案的畫面，不過仍會過濾所有畫面進行追查。
照片來源：翻攝畫面
