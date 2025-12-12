獨居老人恐孤獨死？政府推緊急求救鈴 專家：應提供更多長照資源

求救鈴 （圖／ＴＶＢＳ）

獨居長者的安全成為社會關注焦點，面對孤獨死事件頻傳，政府積極推動緊急求救鈴安裝計畫，希望能在危急時刻救援獨居長者。然而，各縣市安裝率存在明顯差異，從新北市的45%到高雄市的21%不等。專家指出，長者抗拒被監控、獨居型態差異是影響安裝率的主要因素。除了被動防護措施外，專家建議結合AI科技、智慧型手機應用程式主動介入長輩生活，同時提供適當長照資源，透過居服員協助，預防孤獨死事件發生。

獨居長者安全受關注 （圖／ＴＶＢＳ）

在社區鄰里中心舉辦的活動中，長者們圍成一圈，開心地參與團體遊戲，享受彼此陪伴的時光。參與活動的多數是獨居長者，他們的生活起居細節不容忽視。周奶奶表示，她將健康交給醫生和台大兩位醫師照顧，平時只要有活動就會出門參加，也常到社區走走。而簡奶奶則分享，一個人的時候感覺還不錯，能夠有時間跟神禱告，她也提到因為行動不便，社區人士看到後主動介紹她申請相關方案。

廣告 廣告

隨著時代推進，社區內獨居長者人數不斷增加。雖然許多長者身體健康狀況良好，能夠自理生活，但年紀大了難免擔心發生意外。因此，政府鼓勵獨居長者加裝求救鈴，以防萬一。簡奶奶提到她患有退化性關節炎、高血壓和輕微心臟無力，她認為與社區居民互留電話很方便，有時還會使用LINE聯絡，遇到事情更加便利。

六都裝求救鈴比例 （圖／ＴＶＢＳ）

然而，目前各縣市加裝求救鈴的情況成效不一。根據衛福部資料統計，緊急求救鈴安裝率最高的是新北市約45%，其次是台北市38%，桃園市35%，台中市31%，台南市30%，而高雄市則只有21%，居於末位。新北市表示，被關懷列冊的獨居弱勢長者安裝求救鈴，每人每月可獲得1200元補助，但仍有少數長者拒絕裝設，市府正協助勸說，希望能提升安裝率至60%。

社區鄰里里長莊柏辰認為，在孤獨死的議題上，應該從主動以及被動兩方面著手，才能達到真正防範的效果。被動部分除了普及緊急救援系統到每位獨居長者家中外，主動部分則建議數發部研擬結合AI科技以及智慧型手機APP，主動介入長輩生活。至於六都中加裝求救鈴比例最低的高雄，市府表示截至今年9月，列冊獨居老人4563人，有1068人安裝，比例已逐步提升到23%。市府解釋，許多獨居者與子女溝通良好，或子女住在附近，因此加裝需求相對降低，但市府仍會持續鼓勵安裝，並針對部分會拔除求救鈴的長者進行長期溝通與關懷。

獨居長者安全受關注 （圖／ＴＶＢＳ）

全家盟理事長蕭東原指出，獨居老人是社會重要課題，整個社會家庭結構改變與壽命延長，形成了許多獨居老人。他表示，這些獨居老人有些雖然有子女，但因無法在身邊照顧，至少子女還可以幫忙申請長照資源。但那些真正沒有子女在身邊的獨居老人，連申請長照的機會都不多，政府應該充分掌握這部分情況。

專家分析，各縣市安裝率落差的原因主要有二：其一是長者不願意生活被監控，抗拒因素強烈，甚至會動手拆除；其二是獨居型態不同，有些縣市子女距離獨居父母較遠，無法天天前往關心，加裝求救鈴意願較高；而有些縣市子女居住在獨居父母附近，除了電話聯繫外也可就近探視，這些因素都會影響求救鈴裝設意願。專家強調，不論距離遠近，意外發生時間緊迫，有求救鈴設置絕對能在關鍵時刻發揮最佳功效。

長者求救鈴安裝率落差原因。（圖／TVBS）

蕭東原建議，提供適當的長照資源，例如居服員的介入是不錯的方法。居服員可以幫忙備餐、洗澡或代購餐點等服務，這些服務對於預防孤獨死或及早發現都有很大幫助。遠水救不了近火，人生總有萬一，透過陪伴、關懷與溝通，協助獨居長者改變觀念，讓求救鈴在關鍵時刻響起，挽回可能的遺憾。

更多 TVBS 報導

快訊／高雄鳳山檳榔攤命案後…同條路飄異味 破門驚見死屍

家屬屢求助無用「獨居男」終釀砍人慘劇 被害者：他會找上其他人

立威廉驚傳罹癌！2度開刀除腫瘤燒400萬 離家獨居抗癌現況曝

早上才跟女兒傳貼圖！台中獨居婦家傳電視聲嘸人應門 坐臥沙發亡

