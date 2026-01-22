獨居老婦廁所內跌傷，中興警、消即刻救援送醫。(中興警分局提供)

南投中興警分局中興派出所所長賴渝儒及警員林卉筑日前執行巡邏勤務期間，獲報南投市營北路有一名獨居梁姓老婦疑似廁所內不慎跌倒，請求協助，警方即趕赴現場處理，充分展現「人民保母」服務精神。



警方表示，員警到場後發現大門反鎖無法進入，隨即與到場消防人員，共同評估後，採取破窗方式進入屋內，逐層樓搜查發現梁姓老婦倒臥於三樓廁所，意識清楚，消防人員檢視婦人生理徵狀，血壓、血糖、呼吸及體溫均正常，尚無立即危險，讓警消人員皆鬆了一口氣，警方協助將梁姓老婦抬上擔架送醫，進一步檢查治療，所幸無生命危險。

另一起，買菜老婦身體不適跌傷不起，中興派出所警員何如琦勤查勤務時獲報，即刻將路倒受傷的彭姓老嫗送醫救治，並同步聯繫其親友前往醫院照護，讓老嫗獲得妥善協助，事後彭姓老嫗及其親友均對警方的積極協助深表感激。

據悉，該名八十一歲彭姓老嫗稍早步行外出買菜，途中突感頭暈身體不適，重心不穩跌倒受傷，經檢視老嫗臉部右眼下方及右腳有明顯擦挫傷，所幸意識清楚、可正常應答，員警一邊安撫老嫗不安情緒，一邊通報救護車到場載送至草屯佑民醫院救治。

中興警分局長梁献堂表示，年長者外出時應注意自身健康狀況，若有頭暈、身體不適等情形，應立即停下休息並主動向旁人求助；家屬亦應多加關心長者日常活動與身體狀況。警方也將持續秉持「為民服務」精神，主動關懷民眾、即時伸出援手，共同營造安全、友善的生活環境。