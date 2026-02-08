獨居老嫗家中跌倒無助，中興警聯手居服員暖心救援。(警方提供)

▲獨居老嫗家中跌倒無助，中興警聯手居服員暖心救援。(警方提供)

南投中興警分局中興派出所警員何如琦日前執行備勤勤務時，接獲通報指稱轄內有獨居長者在家中跌倒無法起身，立即趕赴現場，會同救護人員及居家照顧服務員協助處置，確保長者人身安全，展現警方結合社會資源即時關懷弱勢的積極作為。

八十六歲張姓老嫗獨居於南投市光榮西路一街，因罹患失智症且行動不便，稍早於家中客廳不慎跌倒，無法自行起身，所幸由詹姓居家照顧服務員於執行例行訪視時發現異狀並立即報案。警方會同救護人員由後門進入住家，經初步檢視張姓老嫗身體狀況，未發現明顯外傷，並聯繫其兒子說明現況，家屬表示暫無送醫需求，後續即由居服員持續介入照護，警方亦依規定透過「社會安全網—關懷e起來」系統完成老人保護通報，確保後續關懷機制到位。

分局長梁献堂表示，家中若有獨居、高齡、失智或行動不便之長者，家屬應定期關心其生活狀況，並可善用居家照顧、社福通報及社會安全網等資源，以降低意外發生風險；民眾如發現鄰里長者有急需協助情形，亦可立即通報警方或相關單位。警方將持續結合各項社會資源，守護長者安全，共同營造安心友善的社區環境。