獨居老父未現身志工服務 警消破門救回70歲低血糖翁

志工伯失聯！女兒急報案求助，獨居父血糖過低倒臥家中獲救。（民眾提供）

台中一名70歲羅姓男子退休後熱心投入志工服務，平時假日固定出門參與活動。16日女兒卻接獲通知，羅男當天未依往常報到，電話也無人接聽，擔心父親發生意外，立即向警方求助。警消破門進屋後，發現羅男因血糖過低癱坐在地，所幸及時送醫，虛驚一場。

正義派出所16日上午11時接獲報案，羅姓女子表示父親獨居台中，當天沒有像往常一樣到志工服務地點報到，電話也完全聯絡不上。警方到場後多次拍門均無回應，但隱約聽到微弱聲響，因鎖匠一時無法抵達，消防人員到場後協助破門，在家屬同意下破開兩道門鎖，進入查看。

廣告 廣告

員警入內後立即發現羅男癱坐在地，疑似因血糖過低導致全身無力，雖能發出聲音卻無法回應。救護人員判定必須送醫，由友人陪同就醫。家屬得知狀況後相當感謝警方協助，避免憾事發生。

警方呼籲，如家中有獨居長者，家屬可透過定期聯繫、科技設備監測、長照服務與鄰里互動等方式提升安全；若長時間無法聯繫親人，應立即通報警方到場協助確認狀況，共同守護長輩平安。

更多中時新聞網報導

章若楠夢遊抱 白敬亭激動噙淚

山下智久盼再合作周杰倫

TPBL》雲豹踢館成功 開季6連勝追平隊史