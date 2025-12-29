獨居者的悲歌！66歲曹西平家中猝逝 醫示警：「4現象」要注意

記者施春美／台北報導

藝人曹西平猝逝，享壽66歲。（圖／翻攝自臉書）

藝人曹西平28日凌晨在強震後在臉書感嘆發文，但其乾兒子後來卻聯繫不上曹西平，昨天（29日）深夜10時許，乾兒子報案指表示，曹西平在家中猝逝，經消防員到場確認，曹西平已死亡多時，享壽66歲。此事也凸顯獨居者的悲歌，醫師丁賢偉幫民眾歸納出4種可能的原因，讓大家平時能自我檢視。

昨天(29日)深夜10時許，新北市119接獲報案，新北市三重區某民宅內有人疑似疾病已無生命徵象，消防員到場後發現，患者已經明顯死亡，身上出現屍斑跟僵硬狀態。現場家屬為乾兒子，經過家屬確認放棄急救。而該名死者竟是66歲的藝人曹西平。

媒體人胡孝誠2022年11月曾在健康節目中透露，曹西平在泰國獨居期間，某天起床時全身癱軟無力，症狀長達3天，只能就地大、小便，最後是靠著意志力爬到外面，才被送醫，經歷此事之後，曹西平意識到獨居的危險，便賣掉泰國房子返回台灣。

由於台北醫院神經外科主任丁賢偉曾歸納出4種讓人瞬間昏迷的可能原因，供民眾平時能簡單地自我檢視。

1. 心律不整：心律不整的患者有時會出現心臟不規律的跳動時，就會產生血栓，若是打到腦部，就很容易出現缺血性中風，嚴重還能還會導致猝死。



另一種可能是心臟瓣膜閉鎖不全，大概有5%的病人有這樣的問題，心臟瓣膜閉鎖不全一開始無症狀，但偶爾也可能會導致低血壓，讓人進而陷入昏迷。

2. 迷走神經暈厥：迷走神經從大腦一路到腸胃都有，算是全身上下最長的神經之一。其中一項功能就包含管理心臟的跳動，當迷走神經發生異常狀況，就可能導致心臟痙攣，讓患者可能因此陷入昏迷。



3. 腦血管疾病：常見的腦血管問題包含出血性中風，或是阻塞性中風。

尤其暫時性腦缺血是腦梗塞前兆，若出現相關狀況就要特別留意，畢竟很可能是大型中風的前兆，若有這樣的狀況務必要盡早就醫。



4. 直立性低血壓-又叫做姿態性低血壓，是一般人最常見的狀況。人體從臥姿改變成站姿時，若是心臟不夠力把血液打到腦部，就會出現眼前一片黑、甚至意識不清。平常服用高血壓藥物者，更容易出現類似的情況，要多加留意。

