獨居者的悲歌！66歲曹西平家中猝逝 醫示警：「4現象」要注意
記者施春美／台北報導
藝人曹西平28日凌晨在強震後在臉書感嘆發文，但其乾兒子後來卻聯繫不上曹西平，昨天（29日）深夜10時許，乾兒子報案指表示，曹西平在家中猝逝，經消防員到場確認，曹西平已死亡多時，享壽66歲。此事也凸顯獨居者的悲歌，醫師丁賢偉幫民眾歸納出4種可能的原因，讓大家平時能自我檢視。
昨天(29日)深夜10時許，新北市119接獲報案，新北市三重區某民宅內有人疑似疾病已無生命徵象，消防員到場後發現，患者已經明顯死亡，身上出現屍斑跟僵硬狀態。現場家屬為乾兒子，經過家屬確認放棄急救。而該名死者竟是66歲的藝人曹西平。
媒體人胡孝誠2022年11月曾在健康節目中透露，曹西平在泰國獨居期間，某天起床時全身癱軟無力，症狀長達3天，只能就地大、小便，最後是靠著意志力爬到外面，才被送醫，經歷此事之後，曹西平意識到獨居的危險，便賣掉泰國房子返回台灣。
由於台北醫院神經外科主任丁賢偉曾歸納出4種讓人瞬間昏迷的可能原因，供民眾平時能簡單地自我檢視。
1. 心律不整：心律不整的患者有時會出現心臟不規律的跳動時，就會產生血栓，若是打到腦部，就很容易出現缺血性中風，嚴重還能還會導致猝死。
另一種可能是心臟瓣膜閉鎖不全，大概有5%的病人有這樣的問題，心臟瓣膜閉鎖不全一開始無症狀，但偶爾也可能會導致低血壓，讓人進而陷入昏迷。
2. 迷走神經暈厥：迷走神經從大腦一路到腸胃都有，算是全身上下最長的神經之一。其中一項功能就包含管理心臟的跳動，當迷走神經發生異常狀況，就可能導致心臟痙攣，讓患者可能因此陷入昏迷。
3. 腦血管疾病：常見的腦血管問題包含出血性中風，或是阻塞性中風。
尤其暫時性腦缺血是腦梗塞前兆，若出現相關狀況就要特別留意，畢竟很可能是大型中風的前兆，若有這樣的狀況務必要盡早就醫。
4. 直立性低血壓-又叫做姿態性低血壓，是一般人最常見的狀況。人體從臥姿改變成站姿時，若是心臟不夠力把血液打到腦部，就會出現眼前一片黑、甚至意識不清。平常服用高血壓藥物者，更容易出現類似的情況，要多加留意。
更多三立新聞網報導
「台大學生證」在埃及被國人找到！ 本人驚嚇：台北掉4次都沒找回
「深蹲練翹臀」錯了！科學證明：「這動作」最有效、甚至爆表
恐怖！研究揭「1食物」害人長得矮、性早熟、易怒：很多人的最愛
女星高慧君「三度眼部手術」怕失明！醫：2成患者有此病變
其他人也在看
40歲教師飲食清淡「血壓卻飆到170」！醫揪出隱藏型高血壓元凶
【健康醫療網／記者黃奕寧報導】年僅40歲、生活規律且飲食清淡的李老師，在例行健檢中意外發現血壓高達170／100 mmHg。儘管有規則服用降血壓藥物，但血壓依舊起伏不定，甚至開始伴隨手抖、心悸及肌肉無力等不適症狀。後經亞東醫院心臟血管內科徐御凡醫師檢查，發現李老師血鉀偏低，確診罹患「原發性醛固酮增多症」，是一種臨床上常見，卻常被忽略的次發性高血壓（Secondary Hypertension）。所幸經過及時治療，李老師的血壓與身體不適才逐漸改善。 高血壓成因複雜 揪出病因才能穩病情 徐御凡醫師指出， 一般民眾認知中的高血壓，多是屬於「原發性高血壓」，成因複雜且難以找到單一病根；若血壓升高是由像是腎臟、內分泌問題等其他疾病或特定藥物引起，則稱為次發性高血壓。 對於因其他疾病或問題所引起的高血壓，通常只要找出並針對根本原因加以治療，血壓往往就能獲得顯著改善，甚至有機會恢復回正常範圍，這與傳統上單純依賴增加藥物劑量治療，本質上有很大不同。 血鉀偏低成關鍵線索 揪出「隱藏」次發性高血壓 以李老師為例，徐御凡醫師解釋，經過檢查發現患者血鉀偏低，才進而揪出罹患「原發性醛固酮增多症」。所以，若高血壓健康醫療網 ・ 2 天前 ・ 6
失智看眼睛就知道！提早12年有症狀 4種視覺變化是失智警訊
眼睛與大腦健康息息相關，視覺功能的細微變化可能是失智症的早期預警信號。一項追蹤超過8,600名受試者的長期研究發現，失智症患者在確診前長達12年，就已經在視覺反應測試中表現異常。胸腔暨重症專科醫師黃軒健康2.0 ・ 2 天前 ・ 9
42歲夜場名媛健檢驚「罹腎臟癌」！醫揭「1元凶」釀禍 不是憋尿
若想健康長壽，應避免吸菸與接觸二手菸。泌尿外科醫師侯鎮邦分享，一名42歲夜場交際名媛健檢發現，右腎有一顆4公分的腫瘤，檢查結果顯示為腎細胞癌。醫師指出，罹癌原因與吸菸、長期暴露於二手菸環境有關。經手術治療後，患者恢復良好，承諾戒菸戒酒、養成運動習慣，並定期追蹤健康狀況。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前 ・ 8
女右肩痛到不敢穿衣服！醫揪1病
[NOWnews今日新聞]一名62歲女性近日出現右側頸部延伸至肩膀、手臂的刺痛與灼熱感，夜間疼痛特別明顯，甚至痛到睡醒，活動頸部或抬手時症狀加劇。因為沒出現手臂無力或麻木，先後至骨科與復健科就醫。初步...今日新聞NOWNEWS ・ 18 小時前 ・ 3
咖啡這樣喝才有效？研究揭密：咖啡「抗老化祕密」比你想的還厲害
每天一杯咖啡，可能不只是為了提神那麼簡單。最新研究揭示，咖啡因透過活化細胞內的「剎車」，啟動細胞的自我修復機制，有助延緩細胞衰老、維持健康。這項發現為我們了解咖啡與健康長壽的關聯提供了關鍵線索。健康2.0 ・ 23 小時前 ・ 1
吃不下然後就走了！ 急診醫：氣溫驟降「老天爺正在收人」
寒流來襲導致猝死案例頻傳，急診醫師揭露近期急救室內一天就出現多起到院前死亡病例，其中兩名患者分別出現吃不下及全身無力症狀後驟逝，全力搶救仍回天乏術。醫師提醒，冬季猝死前其實有許多容易被忽略的徵兆，民眾應提高警覺。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 5
全都吃錯了！名醫曝3大泡麵NG習慣超傷腎 1煮法如「直接喝糖水」
現代人生活節奏快，肚子餓了隨手泡一碗麵稀鬆平常，但小心便利背後藏著健康陷阱。腎臟科醫師洪永祥指出錯誤的泡麵吃法不只會讓身材走樣，還會讓腎臟叫苦連天，長期下來不僅傷腎，連血糖都會跟著亮紅燈。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 7
身體「這3處變黑」恐是血糖失控！醫嚴厲警告 近視突加深也是徵兆
45歲的陳先生正值壯年，平日自認身體硬朗，除腰圍稍粗並無明顯不適。最近在同學會上，幾位老友開玩笑問他是否「沒洗澡」，怎麼脖子看起來黑黑髒髒的，好像卡了一層垢。在妻子的堅持下就醫檢查，才發現這並非單純的皮膚問題，而是嚴重的「胰島素阻抗」，且糖化血色素已達糖尿病前期標準。若再晚一步發現，恐怕就會正式進入糖尿病的長期抗戰。 脖子出現「天鵝絨」斑塊 是胰島素阻抗的臨床提示之一 許多人誤以為脖子、腋下變黑是清潔不當或曬黑，國泰醫院內分泌新陳代謝科主治醫師羅學榮解釋，這在醫學上稱為「黑色棘皮症」，與胰島素阻抗有密切關聯，特別在肥胖與第2型糖尿病前期常見，也可見於內分泌腫瘤，尤其在非肥胖成人中快速進展的情況下應高度懷疑惡性病因。當人體攝取過多糖分與熱量，導致血液中胰島素濃度長期居高不下時，過量胰島素會刺激角質細胞與纖維母細胞增生，造成表皮增厚與皮膚皺褶加深，看起來呈現暗沉、粗糙的天鵝絨外觀。羅學榮醫師提醒，這種變化最常出現在頸部皺褶、腋下或鼠蹊部，呈現暗沉、摸起來像天鵝絨般的粗糙觸感。這並非皮膚病，而是體內代謝系統失控的警訊，若此時誤信偏方用力刷洗，反而可能造成皮膚受傷感染，正確做法應是立即前往新陳常春月刊 ・ 1 天前 ・ 5
走路，最被低估的長壽運動，每天累積的步數，正在悄悄改變你的壽命曲線
步行延年益壽的概念，早已獲得大量科學證據支持。研究顯示，這種看似平凡的日常活動，不僅能降低全因死亡率，還能顯著提升生活品質。與其追求高強度、難以持續的運動計畫，規律步行反而是最容易長期執行、且效果穩定的健康投資。 長期累積的每日步數，能刺激粒線體生物合成、提升能量代謝效率，並降低久坐生活型態所帶來的健康風險。透過反覆鍛鍊下肢大肌群，步行的好處遠不只燃燒熱量，還包括改善胰島素敏感性、調整血脂、穩定情緒，全面支持心血管健康與慢性病防護。 不只是走路，每一步都在強化代謝、循環與肌肉量每走一步，都在促進新陳代謝與血液循環，幫助心臟與血管維持彈性，同時延緩肌肉流失。這種「日積月累」的生理適應，讓人不只活得久，也活得更有行動力。 規律步行能幫助人們在老年仍保有穩定的活動能力，減少疼痛與失能風險。關鍵不在於偶爾的激烈運動，而在於每天都能做到的堅持。步行，已不只是運動，而是一種能陪伴一輩子的健康生活方式。 每天走多少步，才能走得長久？科學給出的長壽步數答案根據美國國立衛生研究院（NIH）的大型研究顯示，每日步數越多，全因死亡率越低。平均每天約 8,000 步 的成年人，其死亡風險已明顯低於活動量偏低者常春月刊 ・ 15 小時前 ・ 發起對話
排尿異常別輕忽 台北慈濟助攻早期揪出攝護腺癌
【記者黃泓哲／台北報導】攝護腺癌是台灣男性常見癌症之一，因早期症狀不明顯，許多患者確診時已是中晚期。台北慈濟醫院長期投入早期診斷與精準治療，根據國健署最新公布的全國癌症5年存活率統計，北慈從初期到末期的攝護腺癌治療成效，5年存活率全面優於全國醫學中心平均，表現亮眼。壹蘋新聞網 ・ 15 小時前 ・ 發起對話
上班族必看！研究揭「1時段」喝咖啡最護心血管：錯了就沒效
眾多研究指出，咖啡有益健康。心臟科醫師洪惠風表示，一篇今年刊登的研究指出，「若要喝咖啡來保護心臟，要在中午以前喝！」早上喝咖啡，咖啡飲用量從0~1杯到大於3杯，能降低心血管疾病的風險15～29%，全天都在喝咖啡者，依照統計結果，無法證明咖啡有助於心血管健康。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1
吃花生不如喝花生醬！「1吃法」不但可瘦身還治便祕
許多減重族對「花生」敬而遠之，認為其油脂含量驚人，但其實花生在豆類家族中擁有極佳的營養價值。日本美容健康網站「tsuyaplus.jp」指出，花生富含膳食纖維與「鎂」，不僅能改善腸道環境，更有助於醣類與脂質代謝。有趣的是，比起直接嚼花生，專家更推薦食用「花生醬」，認為其營養吸收率與體態管理效果更勝一籌。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前 ・ 2
每周3次爬山健身竟血尿！輸尿管卡4cm結石 醫曝可能原因
【記者鮮明／台中報導】台中市68歲張先生是退休公務員，每周至少3次跟山友到大坑爬山健身，身體硬朗無慢性病，上個月因為右腰持續不明原因痠痛合併血尿就醫，一檢查竟發現左腎臟跟右輸尿管有2顆分別4公分、1.5公分的結石，導致血尿與腎水腫，經緊急安排取石手術與震波碎石治療，目前腎水腫症狀已經緩解，並持續門診追蹤中。壹蘋新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
按摩按半天身體還是「緊」？醫師揭：真正讓你全身卡住的不是肌肉
你是不是常有這種感覺，明明去按摩了，肌肉也放鬆了，但脖子、肩膀或腰部還是覺得卡卡的，彎腰、轉頭時有拉扯感，甚至全身還是不太對勁？營養功能醫學醫師劉博仁指出，多數人誤以為問題在肌肉，實際上真正影響你身體柔軟度的，是被忽略的「筋膜」。鏡報 ・ 21 小時前 ・ 4
50歲女腳麻不單純！竟膝蓋積水「長出水球」 醫一看驚：5公分了
一名50歲女子近期覺得右腳後膝窩有異樣，摸起來像有顆「腫瘤」，甚至在上下樓梯、蹲跪時會出現壓迫感，嚴重時還會伴隨麻木感。就醫後診斷為「貝克氏囊腫」膕窩囊腫約5公分，最後手術切除。醫師提醒，平時應避免過度蹲跪，養成正確運動習慣，強化大腿肌肉，才能降低關節提早老化、反覆積水與囊腫生成的風險。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前 ・ 發起對話
「癌症」將有疫苗了！預計明年人體試驗 最快這年問世
英國科學家指出，一款可望「預防癌症」的疫苗，最快可能在未來10年內問世。首款針對肺癌的預防型疫苗，預計將於2026年夏天展開人體臨床試驗，後續也正研發可預防乳癌、卵巢癌及大腸癌的疫苗。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 2
「這5種蔬菜」生吃營養翻倍！專家點名：煮過反而可惜 花椰菜上榜
根據美國疾病管制與預防中心（CDC）的數據，美國成年人中只有 10% 的人蔬菜攝取量達標。由於蔬菜富含可幫助預防心血管疾病、癌症及其他慢性病的營養素，這並不是個好消息。雖然以任何形式攝取蔬菜都很重要，但你可能會驚訝地發現，有些蔬菜在生吃時能保留更多營養，而不是煮熟後。 額外的好處是，許多生蔬菜幾乎不需要準備時間，甚至可以直接購買切好的方便包。生蔬菜也容易攜帶，能隨身帶著，作為午餐的營養加分項或快速點心。它們是讓你每天增加蔬果攝取量的便利方式，甚至可能讓你成為那 10% 蔬菜攝取達標的幸運族群之一。那麼，哪些蔬菜生吃更健康呢？對此「eatingwell」網站詢問了營養師，以下是他們的建議與美味的生食蔬菜新吃法。 1、大蒜大蒜不僅能增添風味，生吃時更具有豐富的健康益處，包括幫助改善膽固醇、血壓與血糖水平。營養祕訣在於其中的蒜素（allicin），這是一種在切、壓或搗碎大蒜時，因細胞壁破壞而讓「蒜胺酸（alliin）」與「蒜胺酸酶（alliinase）」結合所產生的強效化合物。若你不喜歡生蒜的味道或腸胃不適，也可以將切碎或壓碎的大蒜靜置 10 分鐘再烹煮，依然能保留大部分健康功效。 2、花椰常春月刊 ・ 21 小時前 ・ 3
晚吃早餐可嗎？研究：每延後1小時死亡風險增8～11% 「這五類人」拖很晚才吃
早餐是一天當中最重要的一餐，如果「早餐吃得晚」，就要特別注意了！最新一項針對中高齡者、長期追蹤的研究發現：早餐時間越晚，和疲憊、睡眠問題、憂鬱焦慮、口腔問題、多重慢性病等狀況的關聯越明顯；更引發關注的是，早餐每延後1小時，死亡風險可能增加約8到11%。TVBS新聞網 ・ 8 小時前 ・ 1
「一句吃不下竟成最後對話...」入冬最強寒流來襲 奪命速度超乎想像！急診醫曝多起致命案例
「來不及說再見...」入冬首波強烈冷空氣報到，氣溫驟降對心血管與慢性病患者衝擊不容忽視。一名急診醫師近日分享臨床觀察，指出寒流來襲當天，急診室短時間內接連出現多起OHCA（到院前心肺功能停止）案例，其中有病患僅向家人表示「有點吃不下」，返家後便倒地失去意識。貼文曝光後，引發網友對寒流健康風險與生死準備議題的廣泛討論。鏡週刊Mirror Media ・ 13 小時前 ・ 發起對話
公費疫苗新政策明年上路 疾管署公布「3項接種新制」
【健康醫療網／記者陳靖安報導】為使我國疫苗政策持續與國際接軌並更臻完備，疾病管制署表示，明(115)年將實行3項公費疫苗新政策，包括：成人肺炎鏈球菌疫苗(下稱肺鏈疫苗)升級、長輩流感疫苗升級及調升疫苗接種處置費，以完善對民眾健康之保障。另兒童輪狀病毒疫苗已獲行政院同意納入公費項目，規劃將於明年編列116年度預算，預計116年實施。 成人肺鏈疫苗再升級 打1劑即完整保護 疾管署說明，新型肺鏈疫苗(包括20價或21價)已於英美加澳等多國使用；依臨床試驗結果及國際接種建議顯示，兩種新疫苗效果相當。衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組(ACIP)今(114)年3月及9月會議決議，同意轉換單劑新疫苗(20價或21價)接種，取代原本2劑疫苗(13價及23價各1劑)。目前20價疫苗已取得國內藥品許可證，21價疫苗預計於明年4月取得國內藥證。因此，成人肺鏈疫苗升級接種作業規劃自明年1月15日開始實施，依肺鏈疫苗成人公費對象：65歲(含)以上長者、55-64歲原住民、19-64歲侵襲性肺炎鏈球菌感染症(IPD)高風險對象等3類之不同接種情形，分2階段開打，估計第一階段約有245萬人，第二階段約有34萬人健康醫療網 ・ 19 小時前 ・ 發起對話