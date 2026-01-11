獨居者APP「死了麼」爆紅！ 取名引議登中國付費榜首

獨居者APP「死了麼」爆紅。（圖／翻攝自App Store）

一款名為「死了麼」的應用程式標榜以「一鍵打卡」的形式，簡單就能確保獨居人士的安全，而其因直白名稱爆紅，衝上中國的蘋果（Apple）App Store付費排行第一名，更躍為社群熱搜冠軍引熱議。許多網友建議改為「活著麼」，也有人說名稱精準描繪到「孤獨死」的社會議題。對此，開發團隊表示，目前還沒收到改名要求，他們認為「死這個字很少被提及，但是死是每個人都必須去面對的事情」。

近日蘋果App Store一款名為「死了麼」的App受到熱烈關注。據介紹，該App是為獨居族群打造的輕量化安全工具，目前僅上線蘋果App Store，購買該軟體需要8元人民幣（約新台幣36元），安卓系統App Store尚未上架。

該款App使用方法簡單，用戶只需設定好緊急聯絡人並每日完成簽到，若連續多日沒在App內簽到，系統將於隔天自動向緊急聯絡人發送郵件提醒，部分功能還支援綁定智慧手環監測生理體徵，觸發緊急預警。

有網友針對此App提出一些優化建議，例如改為透過簡訊通知緊急聯絡人、優化簽到形式等，不過更多網友關注的是，App名稱「死了麼」不好聽，建議改成「活著麼」更好。

對此，蘋果官方客服回應稱，用戶若對App名稱不滿，可向客服提供該App的基本資訊，客服將同步至Apple相關業務部門，由業務部門協調聯繫軟體開發方溝通此事。

另根據《福建日報》報導，該App創始開發團隊成員之一的呂姓男子表示，兩三年前他們在社群平台上留意到，近幾年大家都會討論「什麼APP是每個人都需要，且一定會下載的」，團隊看到了其中的需求，於是完成後續開發。

呂男指出，現在「死了麼」的下載量增長速度非常快，期間也有部分用戶出現過沒有連續簽到的情況，不過目前還沒有收到過用戶反饋，是否有真的幫助到用戶。

呂男提到，團隊目前還沒收到相關部門提出的改名要求，「在中國，『死』這個字很少被提及，但是死是每個人都必須去面對的事情，當人知道了自己死亡的結點，或許才可以更好地面對當下。」

獨居者APP「死了麼」爆紅。（圖／翻攝自死了麼APP）

