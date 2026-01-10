中央社

獨居者App「死了麼」登中國付費榜首 取名引熱議

The Central News Agency 中央通訊社

（中央社台北10日電）一款名為「死了麼」的應用程式因直白名稱爆紅，衝上中國的蘋果App Store付費排行榜首，還躍為社群熱搜冠軍引熱議。許多網友建議改為「活著麼」，也有人說名稱精準戳中「孤獨死」的社會痛點。

中國「封面新聞」、「廣州日報」等陸媒報導，「死了麼」由月境（鄭州）技術服務有限公司開發，是為獨居人群打造的輕量化安全工具，目前僅在中國的蘋果App Store上架，安卓系統暫未推出，定價已從最初的免費調升至人民幣8元（約新台幣36元）。

「死了麼」的核心功能無需註冊登錄，用戶只需預設緊急聯絡人電子信箱，每天完成簽到即可；若連續多日未簽到，系統將在次日自動向緊急聯絡人發送郵件提醒，部分功能還支持綁定智慧手環監測生理體徵，觸發緊急預警。

這款應用程式上市後因為名稱爆紅，今天在中國的蘋果付費App下載排行衝上第一名，也引發熱議。

多數網友認為「死了麼」名稱晦氣、不吉利，不便分享給親友，甚至放棄使用，紛紛建議改名為「活著麼」等更具溫情的表述。也有支持者指出，直白名稱精準戳中獨居人群「孤獨死」的社會痛點，具有另類人文關懷。

針對名稱爭議，蘋果官方客服昨天做出回應，稱用戶若對App名稱不滿，可提供應用基礎訊息，客服將同步至相關業務部門，協調聯繫開發者溝通處理。

對此，「死了麼」開發團隊成員之一的呂先生今天受訪表示，團隊只有3人，都是「95後」，大家平時都有自己的工作，透過遠端方式進行合作。

他說道，早在兩、三年前就於社群平台留意到相關需求，近幾年大家都會討論「什麼App是每個人都需要的，並且一定會下載的」，就有網友提到「死了麼」App，這個創意出來之後有很大的討論度，於是他們看到了其中的需求，並且這件事本身也很有意義。

因此他們就嘗試去註冊這個名字，發現可以註冊，後續又用了一個月時間完成開發。

呂先生指出，他們目前還沒收到有關部門提出的改名要求。在中國「死」這個字很少被提及，「但是死是每個人都必須去面對的事情，當人知道了自己死亡的結點，或許才可以更好地面對當下」。（編輯：楊昇儒/陳彥鈞）1150110

