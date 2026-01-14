獨居長者室內跌倒危機多！改善居家環境結合緊急救援系統 把握黃金救援時機避免憾事





【NOW健康 辰蘊如／台中報導】現年60歲的資深藝人王月，日前在家不慎暈倒撞地昏迷，緊急送醫進行開顱手術，在加護病房昏迷5天才脫離險境。隨著台灣邁入超高齡社會，獨居長者在家跌倒卻無人及時發現的危機正持續攀升，當獨居長者在家中發生意外，常因無人在旁而錯失黃金救援時機，使輕傷演變成危及生命的重大事故。



獨居長者居家跌倒風險高 延遲就醫造成嚴重併發症



急診醫學科呂慧君醫師指出65歲以上長者的跌倒也造成事故傷害的原因之一，而超過一半的跌倒事故發生在室內，最常見地點依序為客廳、臥室和浴室。造成長者跌倒的原因包括平衡能力與下肢肌力不足、視力退化、多重用藥副作用，以及居家環境的潛在危險。

呂慧君醫師提醒對獨居長者而言，即使只是輕微跌倒，若無人及時發現，長時間躺臥地面可能導致脫水、體溫過低，甚至因延遲就醫造成嚴重併發症。跌倒不僅可能造成髖骨骨折、頭部外傷等身體傷害，許多長者在跌倒後產生恐懼心理，開始限制活動範圍，反而加速身體機能退化，形成惡性循環。



居家防跌需環境與運動並重 加裝扶手也要強化肌力



預防跌倒需從居家環境著手，呂慧君醫師建議可在浴室加裝扶手並鋪設防滑墊，確保照明充足，走道保持淨空，家具尖角處加裝防撞條。



值得提醒的是，長者應透過規律運動維持肌力與平衡能力，定期檢視用藥狀況，避免藥物交互作用增加跌倒風險。家屬若無法時時陪伴，除協助申請救援系統，也應定期關心長輩身體狀況與居家安全，必要時考慮聘請專業照護人員。



善用長者量六力與救援系統 科技守護24小時不打烊



透過衛生福利部國民健康署開發的「長者量六力」官方帳號，每半年評估認知、行動、營養、聽力、視力與憂鬱等六大面向，及早發現身體機能退化警訊；還有針對獨居長者，各縣市社會局提供免費緊急救援系統服務，符合條件者可申請安裝主機、隨身發報器、瓦斯偵測器與火警探測器。



此外，還可透過隨身發報器當長者發生緊急狀況時只要按下求救鈕，24小時守護中心就能立即聯繫並通報119派遣救護車；若不習慣配戴發報器，也可選擇安裝紅外線感應器，當超過12小時未偵測到活動時系統會主動關切。唯有結合家庭關懷、社會資源與科技輔助，才能為長者建構完善的安全防護網。



