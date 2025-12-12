獨居長者照顧再升級 立委爭取衛福部擴大辦理「獨居長者照顧方案」

獨居長者照顧再升級，立委陳瑩爭取衛福部擴大辦理「獨居長者照顧方案」。（立委陳瑩服務處提供）

記者鄭錦晴／台東報導

台東縣獨居老人占比全國最高，但設緊急救援安全裝置的比例，明顯低於全國平均。為提升台東獨居長者的照顧與安全，立委陳瑩、莊瑞雄經向中央爭取，獲衛福部應允擴大辦理「獨居長者照顧方案」，將於明年正式上路。

陳瑩指出，依據衛福部統計，全國「造冊」獨居老人共７０３３５人，台東縣約２２５７人，若以推估模式計算，全國獨居長者約有７０萬人，台東高達１０６５８人；全國目前照冊的獨居老人比例約１．５％，台東卻高達５．２％，為全國最高縣市。

此外，在已有安全防護裝置的覆蓋率上，全國平均為２４％，台東僅１６％，台東獨居老人比例全國最高，但設有緊急救援安全裝置的比例卻低於全國。

台東縣府自２０２３年起，已針對中低收入、身心障礙等特定族群提供「智能安全裝置」服務，因資格限制，仍有許多獨居長者無法受惠。

陳瑩說，中央將推出「不排富」的獨居長者照顧方案，受益對象除獨居老人，也包括「老老照顧（同住兩位長者）」及「同住者無照顧能力（如同住者是未成年兒童）」的家庭。全國各縣市也將同時適用，衛福部二年共編列六十二億元經費補助辦理。

服務內容將全面升級，包括關懷訪視、電話問安、餐飲服務、就醫協助、生活協助，以及最重要的「智能緊急安全裝置」（固定式、穿戴式皆可依習慣選擇）。