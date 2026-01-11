獨居長者險被詐400萬房產 竹市打詐再添戰績守護民眾財產

竹市一名獨居長者進行房地產買賣登記時，新竹市地政事務所與湳雅派出所攜手成功攔阻，保住新台幣四百萬元的養老棲身之所。(新竹市地政事務所提供)

記者曾芳蘭／竹市報導

新竹市一名長年獨居的長者，因債務問題拍賣居住的房子，在進行房地產買賣登記時，新竹市地政事務所立即啟動防詐關懷機制，與湳雅派出所攜手成功攔阻不動產詐騙案，保住民眾價值新台幣四百萬元的養老棲身之所，展現地政與警察的機警與專業，守護民眾財產。

新竹地政事務所十一日表示，近日接獲警方通報不動產詐騙案通報，隨即列冊留意不動產的申辦異動情形，該所承辦人員在接受當事人進行房產拍賣登記時，立即主動聯繫當事人了解，並通知警方會同，當事人起初深信買方是善意協助解決債務問題，且房子出賣後還可以繼續居住，堅稱與詐騙無關，但進一步聯繫家屬後得知，當事人長年獨居，交友單純，並曾多次遭受網路詐騙，請求協助阻詐，經地所同仁及警方的說明分析，當事人才驚覺受騙，決定撤回登記案件，成功保住財產。

廣告 廣告

新竹市警方表示，詐騙集團手法層出不窮，市府為守護市民財產安全，成立「新竹市防詐任務團隊」，積極防詐與打詐工作，強化「打詐聯防機制」，本案地政與警政即時啟動聯防機制，才能成功保住長輩的養老棲身之所。呼籲民眾在面對財產異動時也應提高警覺，善用「地籍異動即時通」第二組手機號碼與電子郵件，主動填寫家人聯絡資訊，讓家人協助把關。

市府地政處也提醒，民眾除可善用地籍異動即時通、住址隱匿、指定送達處所等地政防詐三寶功能外，亦可取得電子產權憑證，保障不動產安全，避免遭詐，為身家財產建立多重保障。