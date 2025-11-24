獨居長者頻傳悲劇 議員促中市府啟動跨局處整合與智慧守護網

獨居長者頻傳悲劇 陳雅惠促市府啟動跨局處整合與智慧守護網





台中65歲以上人口逾49萬、獨居近6千人，今年9萬件救護中長者佔4成，但市府竟無孤獨死統計。市議員陳雅惠批評，市府預算執行不到一半，等同放任長輩獨自面對生死風險，要求立即啟動跨局處整合與智慧守護網，避免悲劇再發生。

市長盧秀燕回應表示，孤獨死不限於弱勢長者，許多年輕人也選擇獨居，因此社會局、民政系統及警政單位都需要共同合作，透過志工、里鄰關懷與區公所動員，強化「複式守護網」。她強調，對於選擇獨居、與家人少聯繫的長輩，市府會透過多元方式勸導其建立聯絡人資訊，並承諾持續補強安全網，避免憾事發生。

社會局長廖靜芝指出，衛福部將於兩年內啟動獨居長者普查，並補助地方人力，台中會全力爭取。市府也會提升訪視、增加緊急通報系統裝設率，讓獨居長者獲得更完整的關懷支持。

市議會24日進行市政總質詢，民進黨市議員陳雅惠等人關心台中近期接連發生多起長者倒臥家中、數日無人知的案件，顯示台中照護網、訪視制度與預警系統嚴重落後，市府的高齡安全網恐已全面失靈。

陳雅惠表示，截至114年10月底，台中65歲以上人數49萬4,385人，列冊獨居長者5,984人。據消防局統計，今年1到9月救護送醫9萬651人，其中65歲長者3萬6425人，占40.18%，10件救護，有4件是長者，顯示長者照護需求極為迫切。

她指出，台北市今年自1到8月有71位孤獨死者，但台中卻沒有孤獨死統計，對照人口規模與高齡化速度，令人難以理解。陳雅惠質疑，沒有數據，要怎麼制定政策？要怎麼防止下一件悲劇？

陳雅惠強調，審計處早已提醒市府——列冊率下降、清冊不完整、緊急救助設備不足、訪視不到位，但問題毫無改善。113年度市府編列3448萬元，實際執行僅1831萬，連一半都不到，她痛批市府行政怠惰。

她要求市府成立「高齡者關懷跨局處整合平台」，由副市長統籌，結合社會局建檔訪視、民政里鄰系統回報、警察巡查高風險戶、消防破門救援、衛生局健康追蹤，並串連宗教、社區與志工團體，建立真正的「社區守護網」。

陳俞融、陳淑華補充，孤獨死反映的是市府長照網絡與社區關懷系統的破洞，「不能等悲劇發生才補破網，更不能把責任推給家屬或鄰里。」她們要求市府立即盤點高風險名冊、增加訪視頻率，並強化緊急通報與社區志工支援。

張芬郁、蕭隆澤、謝家宜指出，內政部統計台中獨居長者戶數10年間成長一倍，從 2 萬5,348 戶暴增至 5 萬5,480 戶。她們呼籲市府應規劃平價老人公寓、或公辦民營的銀髮住宅，讓長輩有安全住所，減輕年輕家庭負擔。

