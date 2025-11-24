獨居長者頻傳悲劇 議員促市府啟動跨局處整合與智慧守護網

多位市議員要求市府立即啟動跨局處整合與智慧守護網。（記者楊文琳攝）

記者楊文琳／台中報導

台中六十五歲以上人口逾四十九萬、獨居近六千人，今年九萬件救護中長者佔四成，但市府竟無孤獨死統計。市議員陳雅惠批評，市府預算執行不到一半，等同放任長輩獨自面對生死風險，要求立即啟動跨局處整合與智慧守護網，避免悲劇再發生。

市長盧秀燕回應表示，孤獨死不限於弱勢長者，許多年輕人也選擇獨居，因此社會局、民政系統及警政單位都需要共同合作，透過志工、里鄰關懷與區公所動員，強化「複式守護網」。她強調，對於選擇獨居、與家人少聯繫的長輩，市府會透過多元方式勸導其建立聯絡人資訊，並承諾持續補強安全網，避免憾事發生。

民進黨市議員陳雅惠、謝家宜、張芬郁、蕭隆澤、陳俞融、陳淑華共同關心台中近期接連發生多起長者倒臥家中、數日無人知的案件，顯示台中照護網、訪視制度與預警系統嚴重落後，市府的高齡安全網恐已全面失靈。陳雅惠指出，台北市今年一到八月有七十位孤獨死者，但台中卻沒有孤獨死統計，對照人口規模與高齡化速度，令人難以理解。陳雅惠質疑，沒有數據，要怎麼制定政策？要怎麼防止下一件悲劇？

陳雅惠要求市府成立「高齡者關懷跨局處整合平台」，由副市長統籌，結合社會局建檔訪視、民政里鄰系統回報、警察巡查高風險戶、消防破門救援、衛生局健康追蹤，並串連宗教、社區與志工團體，建立真正的「社區守護網」。陳俞融、陳淑華補充，孤獨死反映的是市府長照網絡與社區關懷系統的破洞，「不能等悲劇發生才補破網，更不能把責任推給家屬或鄰里。」她們要求市府立即盤點高風險名冊、增加訪視頻率，並強化緊急通報與社區志工支援。張芬郁、蕭隆澤、謝家宜指出，內政部統計台中獨居長者戶數十年間成長一倍，她們呼籲市府應規劃平價老人公寓、或公辦民營的銀髮住宅，讓長輩有安全住所。