獨居長者飢餓求助 朴子警自掏腰包送暖餐溫人心

朴子分局員警到場關懷獨居長者，見送餐延誤致長者久未進食，主動自掏腰包購買熱食並陪同聊天，以實際行動傳遞溫暖關懷。(記者張翔翻攝)

記者張翔／嘉義縣報導

嘉義縣警察局朴子分局六家聯合所日前接獲民眾自行報案請求協助，員警趕抵現場後，映入眼簾的是一名獨居長者與空蕩蕩的餐桌，由於長者年邁行動不便、經濟拮据，當日又因週末長照送餐稍有延誤，久未進食、飢餓難耐之下，只得向警方求助。

朴子分局表示，當時由警員黃建誌、黃勝昭到場處理，發現長者家中僅剩零星乾糧，平時仰賴社福單位提供餐食度日，眼見長者虛弱無力、神情疲憊，兩名員警深感不捨，隨即自掏腰包外出購買熱騰騰的飯菜，親手送到長者面前，讓其能即時果腹。

當熱食擺上桌時，長者顫抖著雙手接過餐點，眼眶泛紅，輕聲向員警道謝，並感嘆已許久沒有人能坐下來與他好好聊聊。員警除提供餐食外，也陪同長者閒話家常，傾聽其生活困境與孤單心聲，並細心叮囑注意身體狀況。

警方隨後也主動協助聯繫相關社福單位，確保長者後續能持續獲得照顧與關懷。黃建誌、黃勝昭兩名員警熱心為民服務的舉動，讓長者倍感溫暖，也獲得民眾高度肯定與讚賞。

朴子分局表示，警察的職責不僅止於維護治安，更希望在民眾最需要幫助的時刻，成為伸出援手的人。一份簡單的餐食，承載的是不被忽視的關懷，也讓溫暖在社區中持續流動。