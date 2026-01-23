獨居長輩寒冬洗冷水澡 基金會助改善居家環境

（中央社記者曾以寧台北23日電）近日寒流接連來襲，居家保暖與生活安全成為獨居長輩嚴峻挑戰。65歲黃先生家中就沒有熱水器，長期洗冷水澡；為避免低溫危害健康，老五老基金會協助安裝熱水器，改善居家環境。

冬日寒流導致氣溫下降，老五老基金會今天透過新聞稿指出，部分長輩居住環境因設備老舊或設施不足，長期缺乏熱水設備、室內照明昏暗、過度串接電線等狀況，不僅影響日常生活品質，寒流期間更增加受寒與意外風險，成為威脅長輩健康與安全的隱憂。

廣告 廣告

居住在雲林縣的獨居65歲低收入戶黃先生，沒有穩定工作、家庭狀況也不好，平常一個人住在小平房的客廳空間，因為沒有熱水器，一直以來都用冷水洗澡。

在這波寒流來臨前，老五老基金會緊急為黃先生啟動居家修繕服務，找水電師傅協助安裝熱水器，並同步更新老舊燈具與電源開關，也逐一檢視用電安全，調整線路與照明配置，原本昏暗的室內空間重新亮起，也讓長輩在寒冬安心使用熱水，完成日常生活所需。

老五老基金會表示，當熱水順利流出、燈光再次點亮的那一刻，不只是設備改善，更象徵長輩在寒冬中多了一份被守護的安心感。這樣的修繕行動看似簡單，卻能實質降低風險，穩定長輩的生活節奏。

老五老基金會執行長游麗裡表示，居家修繕是冬季助老服務中不可或缺的一環，透過居家安全檢視、環境改善與生活設備補足，協助長輩在熟悉的家中平安度冬；基金會在去年總共檢測、修繕、補充物品及打掃144戶，其中修繕26戶。

游麗裡指出，訪視發現，許多長輩家中存在相似需求，如床墊發霉、缺乏冬季棉被、沒有熱水器等，或住家屋頂漏水、如廁設施不足、室內燈光昏暗、電線老舊雜亂等問題，等待被看見與被守護；否則這些基本卻關鍵的生活條件，在寒流來襲時，往往成為威脅健康與安全的重要風險。

基金會呼籲大眾關注寒冬中的長輩居住安全，基金會也將持續投入居家修繕與設備補足行動，讓更多長輩住得安全、居得安心，在熟悉的家中平安過好每一天。（編輯：吳素柔）1150123