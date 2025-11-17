獨島歸屬再爆爭議 日韓聯合搜救演訓喊卡

日本與韓國因獨島爭議未解，導致日本取消支援韓國空軍飛機空中加油，兩國防務交流暫停，日本《讀賣新聞》報導，韓國海軍已通知日本延後本月與海上自衛隊的聯合搜救演習。不過，《韓聯社》報導，駐韓美軍司令布朗森17日表示，只要把東亞地圖倒過來看，就可以發現韓國、日本和菲律賓展開戰略合作的必要性。

《讀賣新聞》報導，1999年至2017年間，日、韓兩國舉行10次聯合演習，以檢驗雙方海軍艦艇之間的救援行動流程。但2018年發生韓國驅逐艦用射控雷達瞄準日本海上自衛隊反潛機的事件後，聯合演習便中斷至今。

日方視恢復聯合訓練為「加強合作的象徵」，但韓方通知日方本月不會舉行訓練。據悉是因為日本原定本月初為韓國空軍飛機提供空中加油支援，但發現接受支援的韓國飛機在10月底曾飛越獨島附近海域，導致日方取消此次支援。

在此事件後，韓國軍樂隊決定不參加13至15日在東京舉行的「自衛隊音樂祭」。一名自衛隊高級官員推測，韓國軍方的一系列舉動「或許別無選擇，只能顧及國內對日關係敏感的輿論」，對此，日本防衛大臣小泉回應：「（日韓之間）不會有任何隔閡。我們希望繼續開展合作與交流。」

對於韓國延後此次聯合訓練，一名韓國政府官員表示，希望藉此能夠最終解決這一系列問題。日本防衛省官員則說，將另行安排演練的時間。

布朗森認為，韓國、日本、菲律賓能形成戰略三角，在應對北韓的挑釁方面，加強區域穩定性，可形成聯合嚇阻力。有分析指出，布朗森此舉意圖強調三邊合作的重要性，或是強調牽制朝中俄三方需要韓美日菲四邊合作框架。