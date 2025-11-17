獨島爭議未解… 南韓海軍通知日本：與自衛隊共同演訓延期

日本與南韓長期對竹島（南韓稱獨島）的領土問題引發爭論。翻攝日本外務省官網



據日本媒體今天（11/17）報導，南韓海軍已通知日方，本月預計與日本自衛隊舉行的搜救演訓，將延後進行，日前也傳出，日本取消支援南韓空軍加油，兩國防衛合作接連中斷，主因就是雙方對於獨島的領土爭議未解。

據《讀賣新聞》報導，日本與南韓多名政府人士透露，南韓海軍已通知日方，預計本月與日本自衛隊舉行的共同搜索與救難演訓，將延後進行。

該共同演訓的目的，是為了讓兩國艦艇順利執行共同救援任務，1999年至2017年，日韓兩國共舉行10次共同搜救演訓，但2018年南韓的驅逐艦以射控雷達鎖定日本一架反潛機，事件爆發後演訓中斷至今。

廣告 廣告

另外，本月13至15日在東京舉行的「自衛隊音樂祭」，南韓軍樂隊也取消出席。

本月稍早傳出，日本原定於11月上旬，提供南韓空軍加油支援，但最終決定取消支援計劃，再加上這次南韓取消合作計畫，兩國的防衛交流持續中斷。

報導指出，日韓兩國防衛合作接連喊停的主因，就是10月底南韓空軍飛越獨島周邊，重新點燃雙方的領土爭議。

獨島是韓方的稱法，日本則稱為竹島，該島嶼位於東海，是兩國均主張享有主權的領土。

日本防衛大臣小泉進次郎本月14日在記者會上呼籲：「希望兩國繼續進行合作與交流。」

更多太報報導

航班之亂落幕！聯邦政府復工 美40大機場減班令解除

中國外交部火力全開 X平台狂轟高市早苗「台灣有事」言論

日相「台灣有事」發言引爆北京不滿 外務省官員赴中重申立場不變