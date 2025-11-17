獨島爭議未解… 南韓海軍通知日本：與自衛隊共同演訓延期
據日本媒體今天（11/17）報導，南韓海軍已通知日方，本月預計與日本自衛隊舉行的搜救演訓，將延後進行，日前也傳出，日本取消支援南韓空軍加油，兩國防衛合作接連中斷，主因就是雙方對於獨島的領土爭議未解。
據《讀賣新聞》報導，日本與南韓多名政府人士透露，南韓海軍已通知日方，預計本月與日本自衛隊舉行的共同搜索與救難演訓，將延後進行。
該共同演訓的目的，是為了讓兩國艦艇順利執行共同救援任務，1999年至2017年，日韓兩國共舉行10次共同搜救演訓，但2018年南韓的驅逐艦以射控雷達鎖定日本一架反潛機，事件爆發後演訓中斷至今。
另外，本月13至15日在東京舉行的「自衛隊音樂祭」，南韓軍樂隊也取消出席。
本月稍早傳出，日本原定於11月上旬，提供南韓空軍加油支援，但最終決定取消支援計劃，再加上這次南韓取消合作計畫，兩國的防衛交流持續中斷。
報導指出，日韓兩國防衛合作接連喊停的主因，就是10月底南韓空軍飛越獨島周邊，重新點燃雙方的領土爭議。
獨島是韓方的稱法，日本則稱為竹島，該島嶼位於東海，是兩國均主張享有主權的領土。
日本防衛大臣小泉進次郎本月14日在記者會上呼籲：「希望兩國繼續進行合作與交流。」
更多太報報導
航班之亂落幕！聯邦政府復工 美40大機場減班令解除
中國外交部火力全開 X平台狂轟高市早苗「台灣有事」言論
日相「台灣有事」發言引爆北京不滿 外務省官員赴中重申立場不變
其他人也在看
中國無人機擾台？兩度穿越日本與台灣間空域 日方緊急派戰機升空因應
日本防衛省統合幕僚監部今（17）日發出公告，指出於本月15日下午，一架研判可能是中國的無人機，自東海上空飛來，從沖繩縣與那國島和台灣之間的空域通過，之後進入太平洋上空。該部門指出，這架無人機在太平洋上台視新聞網 ・ 7 小時前
高市早苗「台灣有事」觸中國紅線！彭博分析師揭4報復手段：太激烈
日本首相高市早苗近日的「台灣有事」論調，並暗示不排除出兵協助，引發中國強烈不滿，導致中日關係緊張，雙方互不退讓。對此彭博分析師認為，以北京的激烈手段，恐採取「至少4種報復方式」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
太惡劣! 婦推嬰兒車過馬路被撞 肇事車竟直接開走
社會中心／莊立誠 胡崇恩 新北報導新北市新店區一名婦人，週日下午，推著嬰兒車過馬路，走斑馬線過馬路，沒想到一輛直行轎車卻沒禮讓，直接開過去，還撞上嬰兒車。婦人嚇了好大一跳，但轎車卻連停都沒停，直接開走，所幸婦人跟小孩沒有大礙。有網友在底下留言，轎車之前疑似也有違規遭檢舉。目前警方已鎖定車牌，將通知肇事駕駛，儘速到案說明。民視 ・ 2 小時前
日公布電磁砲實測效果 超高速穿透靶艦可望攔截飛彈
日本防衛省防衛裝備廳（ATLA）近日首度公開照片，展示今年電磁砲執行海上測試的實戰打擊效果，並計畫透過相關測試持續改良技術與性能指標，朝最終投入實戰部署大步邁進。軍聞網站「The War Zone」報導，ATLA是在11日登場的「防衛裝備廳2025年技術研討會」上，將配備電磁砲的「飛鳥號」實驗艦（A自由時報 ・ 1 天前
高市早苗挺台惹怒中共！沖繩學者憂：一旦開戰「日本將被毀滅」
日本首相高市早苗在國會的「台灣有事」答詢，引發日中關係在短時間內急劇惡化，而中國更3度發聲，呼籲民眾近期暫勿前往日本、謹慎規劃赴日留學安排，中共中央軍委機關報《解放軍報》昨（16）日甚至放話，「若武力介入台海，日本全國都有淪為戰場的風險」。對此，日本沖繩公民團體「不再有沖繩戰役．生命寶貴會」事務局長新垣邦雄擔憂，自衛隊一旦介入台海局勢，整個日本都會被捲入戰火，甚至面臨毀滅危險。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前
不只協商「台灣有事」立場！ 日官員赴北京料要求處置薛劍
不只協商「台灣有事」立場！ 日官員赴北京料要求處置薛劍EBC東森新聞 ・ 8 小時前
日媒想擊沉福建號？張延廷驚爆關鍵：有那麼簡單嗎
有日本媒體揚言稱，一旦中國大陸航母福建號在台灣地區展開軍事行動，日本自衛隊應配合美軍優先擊沉福建號。前空軍副司令張延廷表示，要擊沉福建號有那麼簡單嗎？如果福建號是在第一島鏈以內，要想想看從陸基飛出來的大量飛機，還有各個軍港出來的軍艦，對福建號會形成護衛圈，怎麼能擊沉福建號？中時新聞網 ・ 1 天前
疑中國無人機靠近與那國島台灣間空域 日戰機緊急升空
（中央社東京17日綜合外電報導）日本防衛省自衛隊今天表示，一架疑似中國無人機最近在日本與那國島和台灣間飛行，為此航空自衛隊戰機緊急升空應對。中央社 ・ 7 小時前
「中共會想辦法讓高市早苗下台！」明居正曝一舉動惹怒中方：美日大機率達共識
日本首相高市早苗日前表示，若中國對台動用武力攻擊，日本政府將可能認定為「存立危機事態」，授權自衛隊行使集體自衛權，此舉引發國際熱議。對此，台大政治系名譽教授明居正在風傳媒節目《下班瀚你聊》表示，美國總統川普和高市早苗很大機率談過台灣問題，並達成共識。此事件毫無疑問會對中日關係留下陰影，且中共一定會想辦法從日本內部的政局拉高市下台。 明居正指出，當時高市早苗......風傳媒 ・ 1 天前
日媒稱可擊沉解放軍福建號航艦 張延廷批：沒那麼簡單
日本首相高市早苗近期發言引起中、日關係緊張，並有日本媒體報導，必要時日本自衛隊將配合美軍，優先擊沉解放軍的福建號（18號）航艦。對此，退將張延廷認為，事實上決定權在美國手上，而且日本此種輕敵想法是敗象的開始。中天新聞網 ・ 12 小時前
為何四川號有2座艦島？退將揭可能用途
大陸擁有三棲登陸能力、全球首艘具備無人機電磁彈射技術的076兩棲攻擊艦首艦四川艦，於14日9時許，從上海滬東中華造船廠碼頭解纜啟航，赴相關海域，開展首次航行試驗任務。四川號的艦島為雙艦島設計，退役陸軍少將栗正傑認為，這兩座艦島的任務，分別是指揮軍艦本身與指揮兩棲登陸。中時新聞網 ・ 1 天前
日本接連與鄰國齟齬 首爾推遲日韓聯合搜救演習
（中央社首爾17日綜合外電報導）日本「讀賣新聞」今天引述日、韓政府消息人士披露，韓國海軍已通知日方，將推遲原定11月下旬與日本海上自衛隊的聯合搜救演習。中央社 ・ 6 小時前
「鄭黃會」即將登場！黃國昌透露：預計本週三與鄭麗文會面
民眾黨主席黃國昌今（17）日透露，與新任國民黨主席鄭麗文的會面預計將在本週三（19日）下午正式舉行。他說，相關規劃昨天已對外說明。黃國昌表示，兩黨主席見面，雙方幕僚與黨務主管有許多細節與行政工作必須先台視新聞網 ・ 11 小時前
「鄭黃會」敲定了 黃國昌：11/19日下午舉行
即時中心／顏一軒、李美妍報導民眾黨主席黃國昌下週將與國民黨主席鄭麗文會晤，商討「藍白合」等相關事宜，幕僚已初步確認時間、地點等細節，預計會朝「全程公開」的模式進行規劃。對此，黃國昌今（17）日稍早受訪時證實，「鄭黃會」預定會在19日下午舉行，但細節還在安排；地點部分，兩黨的黨務主管與工作同仁會先「場勘」，待確定後再對外進行報告。黃國昌稍早在立法院紅樓地圖區接受媒體聯訪。記者提問，「鄭黃會」進一步規劃的時間地點？對此，黃國昌表示，他和鄭麗文的會面一事，昨（16）日下午已有跟大家報告過，這禮拜就會正式舉行，目前預定的時間是週三（19日）下午。他並表示，也要請所有媒體朋友要能多諒解，因為兩黨主席的見面，雙方幕僚以及黨務主管有很多細節與行政工作要先安排；因此具體地點可能這一兩天，兩黨的黨務主管與工作同仁會去先場「場勘」，等到確定後會再跟各位媒體朋友報告。原文出處：快新聞／「鄭黃會」敲定了 黃國昌：11/19日下午舉行 更多民視新聞報導談藍白合！鄭黃會下週登場 賴瑞隆示警：別最後白的被吃掉新北市長選戰! 黃國昌喊"輸李四川不多" 被實際數據打臉黃國昌才喊外人不便評論！館長PO「館昌纏鬥片」：下巴快脫臼民視影音 ・ 11 小時前
美國批准南韓造核潛艦 牽制中國大有用處
美國批准南韓可製造核動力潛艦，美海軍作戰部長：牽制中國大有用短新聞SHOTNEWS ・ 8 小時前
熊闖日本秋田大型商場 顧客被迫停止用餐去避難
（中央社東京17日綜合外電報導）日本秋田縣能代市市區的大型商場「永旺能代店」，昨天發生有熊闖入的事件，所幸無人受傷，且熊已經被撲殺。店內業者回憶，當時氣氛變得緊張，且不得不疏散正在用餐的顧客。中央社 ・ 10 小時前
日本愛子內親王出訪寮國 首次進行海外正式訪問
日本德仁天皇的獨生女愛子內親王，今（17）日將搭乘民航班機，飛往寮國，出席日本與寮國建交70週年慶祝儀式。在寮國參訪期間，愛子內親王將會見寮國國家主席「宋倫．西索李斯」，力圖增進日本與寮國雙方的友好親中廣新聞網 ・ 8 小時前
川普表態支持參院對俄制裁法案，力挺切斷莫斯科資金來源
【財訊快報／劉敏夫】外電報導指出，針對參議院提出對與俄羅斯有生意往來國家進行制裁的法案，美國總統川普表態支持，這是他迄今為止最強烈的表態，表明他將支持長達數月推動切斷莫斯科資金來源的努力。川普週日離開佛羅里達州返回白宮前向媒體表示，共和黨人正在制定一項非常嚴厲的制裁法案，對任何與俄羅斯有生意往來的國家實施制裁等等。參議院多數黨領袖John Thune在10月表示，他已準備好把南卡羅來納州參議員Lindsey Graham長期以來一直主張的對俄制裁法案提交投票，但「不想設定一個硬性期限」。根據該法案，川普可以對購買俄羅斯能源產品且未積極支持烏克蘭的國家徵收最高達500%的進口關稅。此舉尤其針對俄羅斯能源的主要消費國，例如中國和印度。川普週日表示，可能也會把伊朗也包括在內，但他沒有詳細說明。國會中的民主黨人和一些共和黨人一直在推動立法，以懲罰俄羅斯持續對烏克蘭發動的戰爭。川普一直不願支持這項法案，因為他試圖推動俄羅斯總統普丁與烏克蘭總統澤連斯基進行和平談判。財訊快報 ・ 11 小時前
桃園老董超狂催婚家規 3兒月薪全上繳⋯結婚時還本利加新房
桃園市一名老父親白手起家，目前擔任國內知名企業董事長，為了鼓勵3位已步入社會的兒子專注事業並早日成家，要求3兒將所有薪水...聯合新聞網 ・ 1 天前
【專欄】搞垮國民黨都是自己人
小時候讀教科書，台灣罵中共是匪幫，毛匪，後來去了中國，才知道，中國也稱國民黨蔣幫，蔣匪，...銳傳媒 ・ 22 小時前