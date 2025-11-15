獨島爭議！日本擴建「領土主權展覽館」 南韓召見日大使強烈抗議
南韓外交部14日以發言人名義發表聲明，就日本政府在東京追加開放宣稱對獨島（日本稱「竹島」）主權提出不當主張的「領土主權展覽館」擴建空間表示強烈抗議，並召見日本駐韓大使館總括公使松尾裕敬提出嚴正抗議。
《韓聯社》14日報導，南韓外交部在聲明中表示，自2018年該展館啟用以來，南韓政府多次敦促日方立即關閉，但日本政府無視南韓立場，仍推進擴建並追加開放，南韓對此深表遺憾。
聲明強調，獨島在歷史、地理和國際法上均為南韓固有領土，日方反覆提出毫無根據的領土主張，無助於構建面向未來的韓日關係，南韓敦促日方應予清醒認識這一點。
據了解，日本「領土主權展覽館」於2018年在東京首次開放，主要展示宣稱獨島、釣魚台（日本稱「尖閣諸島」）及南千島群島等為日本領土的內容。該展館自開館以來已多次經歷擴建、搬遷和改造，此次日方再度擴建展館，引發南韓強烈不滿。
南韓外交部在召見日本駐韓大使館總括公使松尾裕敬時，再次重申南韓政府立場，要求日方立即關閉該展館。南韓政府認為，日方此舉不僅侵犯南韓主權，也不利於改善韓日關係，要求日方正視歷史事實，停止對獨島主權的不當主張。
獨島主權爭議長期以來一直是影響韓日關係的敏感問題。獨島位於南韓東部海域，靠近韓半島，南韓政府堅持獨島為其固有領土，而日本則將其稱為「竹島」並主張擁有主權，雙方在這一問題上的分歧難以調和，也成為兩國關係中的一大障礙。
