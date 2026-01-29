獨扛長照3年，送85歲母住安養院被批不孝！手足毀諾「要平分遺產」…她悔嘆：苦撐照護換來兄妹爭產





隨著高齡化社會來臨，父母照護與安養成為許多家庭必須面對的課題：誰來負責？如何分工？又該如何避免日後的遺產糾紛與手足爭產？日本一位54歲女性在家中排行老二，由於手足移居外縣市，唯獨她住離娘家最近，因此父親去逝後照護獨居母親的責任落在她身上，媽媽、手足也承諾「遺產都給妳」。

但長照病母3年後，她身心俱疲，不得以將母親送進養護機構。母親卻在3兄妹探訪時哭著說「想回家」，哥哥、妹妹更指責她卸責推諉，非但沒人感謝她過去3年付出，還反悔要求將來遺產平均分配，讓女子悔嘆：「我過去的辛苦究竟算什麼？」

進入高齡化社會，許多熟齡族在邁入人生下半場的同時，往往也面臨父母老去需要照護的問題。在日本有許多人為照顧長輩蠟燭兩頭燒，最終不得不減少工時、甚至離開職場，衍生「隱形照護」一詞。而衛福部推估台灣因照護父母受影響的工作人口（隱形照護）也有230萬人，其中有13.3萬人因此離職、17.8萬人選擇請假、減少工作時間，或彈性調整工時。

這些照顧者除了要承擔家庭、經濟、照護等多重壓力，還可能因為沒有照顧替手、手足沒有分擔照顧責任、冷言冷語，與家人產生衝突，有時甚至演變為手足關係破裂的親情悲劇。

「遺產」成免罪符，手足把照護責任都推給她

日媒《THE GOLD ONLINE》近日就分享真實案例，點出照護需求往往突如其來，如何分工照護父母與籌措費用、父母過世後如何處理遺產等，都需要家人預先謹慎協商，建議家庭能提早討論：「如果有一天真的發生了，我們該怎麼辦？」

54歲A子在家中排行老二，婚後住在距離娘家15分鐘車程的地方，一邊做兼職、一邊養育兩個孩子。由於哥哥、妹妹已移居外地成家，因此父親過世後，她便常在週末抽空探望獨居的母親。

對她的孝心，母親點滴在心頭，常說身後要將大部分的房產、土地、存款留給她繼承；而手足也對A子擔起照顧母親的責任表達感激，總把「遺產都給妳，拜託妳照顧媽媽」掛在嘴邊，把照護責任全推給她。

當時A子認為，畢竟自己住離娘家最近，而且孩子年幼時也是媽媽幫忙照顧，「現在該換我付出。」加上娘家房產估計超過3,000萬日圓（約新台幣620萬元），若能因此分得遺產補償，也算合理。

扛不住長照送母住安養院，反遭手足指控卸責

只是隨著年紀增長，母親健康狀況急速下滑，82歲那年更因為跌倒骨折，幾乎無法自理生活。A子不得不減少兼職時數，回娘家幫忙備餐、洗衣、陪伴就醫，甚至因母親拒絕居服員等「外人」協助，連每天的洗澡沐浴也由她一手包辦，一周有一半以上時間待在娘家照顧。

而這期間，哥哥、妹妹僅在母親骨折住院期間來探望過一次，安慰她「辛苦了」、「真不容易」就回去，沒有實質上的分擔。就這樣，「隱形照護」持續3年後，A子已身心俱疲，最終在徵得手同意後讓母親入住養護機構。

只是全家人去養護中心探視時，母親含淚哭喊「想回家」，讓A子心碎不已，更痛苦是兄妹指責她拋棄媽媽、只想推卸責任，「既然如此，之前說好遺產都給妳就當沒這回事，大家還是平分吧！」

事實上，A子為了照顧母親不得不減少工時、收入銳減，且母親每月年金只有14萬日圓（約新台幣29000元），不足以支付日常生活費、住院雜支、醫療費用等，全賴她自掏腰包墊補。想不到3年來付出時間、金錢、健康沒人感謝，手足反而理直氣壯說要平分母親將來遺產，讓她震驚又氣憤！

打造證據鏈「讓單據和紀錄說話」

上述案例，只是長照現實下的縮影，儘管母親、手足都曾口頭承諾「大部分或全部遺產留給妳」，但沒有書面文件佐證，依法在母親身後仍須平均分配給每位繼承人。

對此，恩典法律事務所創辦人蘇家宏律師建議，父母生活上所需費用，最好能先用老人家的錢來支應，否則在父母過世後，要主張自己代墊醫療費、生活費等，想在遺產中先行扣除是必須舉證的，若兄弟姊妹不認帳，恐怕得訴之法律，程序上有許多不確定性。

而若父母名下沒有財產可以維持生活，需要受扶養的時候，也可以向子女提出請求扶養費的訴訟，但一定要記得保留單據、打造證據鏈，「讓單據和紀錄說話。」台灣遺囑協會理事長劉韋德律師指出，「能否證明己方之支付」是致勝關鍵，所以務必要整理所有支付紀錄，包括：

1、醫療單據：住院費、手術費、藥費、看護費收據。 2、生活開銷：房租、水電費、生活用品的繳費證明。 3、金流軌跡：銀行轉帳明細、信用卡帳單、支票影本。

發生照護議題時，就是最好的討論時機

普華家事與高齡權益部門主持律師賴芳玉則直言，許多人自認家庭關係和諧，絕對不會遇到上述狀況，但在現實、經濟等諸多層面交迫下，再緊密的手足關係都可能生隙。

尤其家事案件中常見「天邊孝子症候群」，長居外地的兄弟姊妹指責主要照顧者顧不好，甚至告上法庭的案例並不罕見。她建議，可訂立「家族（庭）協議書」，就照顧父母、財產管理等重要事項預先達成共識。

賴芳玉說，不妨在家中長者發生照護議題的時候，將「醫療、費用、授權範圍」，以及「日後是否有無申請監宣、輔宣」，「目的是什麼」都規劃進去。例如若將來要為長輩規劃安養信託，而老人家已處在失能狀態，就必須透過「監護宣告」來處理，由監護人來跟銀行簽約，且最好經過公證，避免日後產生紛爭。

