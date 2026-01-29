獨扛長照3年，送85歲母住安養院被批不孝！手足毀諾「要平分遺產」…她悔嘆：苦撐照護換來兄妹爭產
隨著高齡化社會來臨，父母照護與安養成為許多家庭必須面對的課題：誰來負責？如何分工？又該如何避免日後的遺產糾紛與手足爭產？日本一位54歲女性在家中排行老二，由於手足移居外縣市，唯獨她住離娘家最近，因此父親去逝後照護獨居母親的責任落在她身上，媽媽、手足也承諾「遺產都給妳」。
但長照病母3年後，她身心俱疲，不得以將母親送進養護機構。母親卻在3兄妹探訪時哭著說「想回家」，哥哥、妹妹更指責她卸責推諉，非但沒人感謝她過去3年付出，還反悔要求將來遺產平均分配，讓女子悔嘆：「我過去的辛苦究竟算什麼？」
進入高齡化社會，許多熟齡族在邁入人生下半場的同時，往往也面臨父母老去需要照護的問題。在日本有許多人為照顧長輩蠟燭兩頭燒，最終不得不減少工時、甚至離開職場，衍生「隱形照護」一詞。而衛福部推估台灣因照護父母受影響的工作人口（隱形照護）也有230萬人，其中有13.3萬人因此離職、17.8萬人選擇請假、減少工作時間，或彈性調整工時。
這些照顧者除了要承擔家庭、經濟、照護等多重壓力，還可能因為沒有照顧替手、手足沒有分擔照顧責任、冷言冷語，與家人產生衝突，有時甚至演變為手足關係破裂的親情悲劇。
「遺產」成免罪符，手足把照護責任都推給她
日媒《THE GOLD ONLINE》近日就分享真實案例，點出照護需求往往突如其來，如何分工照護父母與籌措費用、父母過世後如何處理遺產等，都需要家人預先謹慎協商，建議家庭能提早討論：「如果有一天真的發生了，我們該怎麼辦？」
54歲A子在家中排行老二，婚後住在距離娘家15分鐘車程的地方，一邊做兼職、一邊養育兩個孩子。由於哥哥、妹妹已移居外地成家，因此父親過世後，她便常在週末抽空探望獨居的母親。
對她的孝心，母親點滴在心頭，常說身後要將大部分的房產、土地、存款留給她繼承；而手足也對A子擔起照顧母親的責任表達感激，總把「遺產都給妳，拜託妳照顧媽媽」掛在嘴邊，把照護責任全推給她。
當時A子認為，畢竟自己住離娘家最近，而且孩子年幼時也是媽媽幫忙照顧，「現在該換我付出。」加上娘家房產估計超過3,000萬日圓（約新台幣620萬元），若能因此分得遺產補償，也算合理。
延伸閱讀：
媽臥病弟弟不聞不問，人走了卻要求「遺產繼承要公平」…律師3步驟解析：如何用法律討回公道
扛不住長照送母住安養院，反遭手足指控卸責
只是隨著年紀增長，母親健康狀況急速下滑，82歲那年更因為跌倒骨折，幾乎無法自理生活。A子不得不減少兼職時數，回娘家幫忙備餐、洗衣、陪伴就醫，甚至因母親拒絕居服員等「外人」協助，連每天的洗澡沐浴也由她一手包辦，一周有一半以上時間待在娘家照顧。
而這期間，哥哥、妹妹僅在母親骨折住院期間來探望過一次，安慰她「辛苦了」、「真不容易」就回去，沒有實質上的分擔。就這樣，「隱形照護」持續3年後，A子已身心俱疲，最終在徵得手同意後讓母親入住養護機構。
只是全家人去養護中心探視時，母親含淚哭喊「想回家」，讓A子心碎不已，更痛苦是兄妹指責她拋棄媽媽、只想推卸責任，「既然如此，之前說好遺產都給妳就當沒這回事，大家還是平分吧！」
事實上，A子為了照顧母親不得不減少工時、收入銳減，且母親每月年金只有14萬日圓（約新台幣29000元），不足以支付日常生活費、住院雜支、醫療費用等，全賴她自掏腰包墊補。想不到3年來付出時間、金錢、健康沒人感謝，手足反而理直氣壯說要平分母親將來遺產，讓她震驚又氣憤！
打造證據鏈「讓單據和紀錄說話」
上述案例，只是長照現實下的縮影，儘管母親、手足都曾口頭承諾「大部分或全部遺產留給妳」，但沒有書面文件佐證，依法在母親身後仍須平均分配給每位繼承人。
對此，恩典法律事務所創辦人蘇家宏律師建議，父母生活上所需費用，最好能先用老人家的錢來支應，否則在父母過世後，要主張自己代墊醫療費、生活費等，想在遺產中先行扣除是必須舉證的，若兄弟姊妹不認帳，恐怕得訴之法律，程序上有許多不確定性。
而若父母名下沒有財產可以維持生活，需要受扶養的時候，也可以向子女提出請求扶養費的訴訟，但一定要記得保留單據、打造證據鏈，「讓單據和紀錄說話。」台灣遺囑協會理事長劉韋德律師指出，「能否證明己方之支付」是致勝關鍵，所以務必要整理所有支付紀錄，包括：
1、醫療單據：住院費、手術費、藥費、看護費收據。
2、生活開銷：房租、水電費、生活用品的繳費證明。
3、金流軌跡：銀行轉帳明細、信用卡帳單、支票影本。
發生照護議題時，就是最好的討論時機
普華家事與高齡權益部門主持律師賴芳玉則直言，許多人自認家庭關係和諧，絕對不會遇到上述狀況，但在現實、經濟等諸多層面交迫下，再緊密的手足關係都可能生隙。
尤其家事案件中常見「天邊孝子症候群」，長居外地的兄弟姊妹指責主要照顧者顧不好，甚至告上法庭的案例並不罕見。她建議，可訂立「家族（庭）協議書」，就照顧父母、財產管理等重要事項預先達成共識。
賴芳玉說，不妨在家中長者發生照護議題的時候，將「醫療、費用、授權範圍」，以及「日後是否有無申請監宣、輔宣」，「目的是什麼」都規劃進去。例如若將來要為長輩規劃安養信託，而老人家已處在失能狀態，就必須透過「監護宣告」來處理，由監護人來跟銀行簽約，且最好經過公證，避免日後產生紛爭。
延伸閱讀：
長照多年被嫌沒顧好父親，大哥歸國竟告她「殺人未遂」…賴芳玉教1動作避免照護紛爭，防撕裂親情
本文不授權媒體夥伴
點我加入幸福熟齡FB粉專，健康快樂每一天
?用新觀點活出成熟態度，點我追蹤幸福熟齡IG
更多幸福熟齡文章
大掃除丟掉一台壞風扇，爸媽竟氣到徹夜未眠…心理師點3關鍵：讓「斷捨離」不再變親子戰場
退休不必存千萬！從月薪3萬到財富自由，她這樣打造現金流：拿回選擇權，才是為自己而活的起點
維他命D吃再多都沒用？腸道「漏洞」才是免疫黑洞！醫：這14種食物比曬太陽139分鐘更有效
其他人也在看
熬過小三風波 李芷霖省吃儉用業配回來了
職棒啦啦隊員李芷霖自2025年接連被爆出負面新聞，讓她形象重創，工作更是一一被取消，她求助心理醫生後，才勉強撐過人生低潮。面對種種打擊，她也被訓練到幾乎刀槍不入，「如果連這些都撐過了，好像也沒有什麼能再打倒我。」鏡週刊Mirror Media ・ 23 小時前 ・ 3則留言
國外買藥帶回台灣限制有哪些？出國旅遊藥買太多當心沒收又挨罰
國外買藥入境台灣，有哪些限制你知道嗎？許多人喜歡在出國時，順道買伴手禮送給親朋好友，尤其前往日本時，橫掃各式止痛藥、眼藥水、保健品的情況屢見不鮮。然而，攜帶這些藥品返台，並不是想帶多少就帶多少，搞錯可是會被沒收甚至挨罰的！究竟國外買藥入境台灣有哪些限制？在國外就醫帶藥返台要注意什麼？藥買太多可以賣給別人嗎？快跟著Yahoo新聞編輯室一起來了解！Yahoo新聞編輯室 ・ 2 年前 ・ 12則留言
CPB》深圳藍襪晉級總冠軍賽！上海正大龍與海州海俠29日外卡賽 曹錦輝預計登板對決林益全
中國城市棒球聯賽CPB立春聯賽例行賽在28日結束，29日開始季後賽，深圳藍襪取得例行賽第一名直接晉級總冠軍賽，第2名上海正大龍與第3名福州海俠在29日進行冠軍外卡賽，代表福州海俠的曹錦輝預計29日將會登板。TSNA ・ 1 天前 ・ 15則留言
嘉義惡男重摔害母命 一審判17年5月不服上訴 法院這樣判
【記者莊曜聰／台南報導】嘉義市29歲莊姓男子，前年11月28日清晨在自家門前與母親爭吵，只因為要不到錢，不幫他買早餐，竟然動手從背後抱起母親將她重摔在地，導致莊母頭部著地，顱內出血住院10天後傷重不治，嘉義地檢起訴莊男，一審國民法庭認他涉犯傷害直系血親尊親屬致死罪，重判17年5月，他不服上訴，台南高分院審理後駁回、維持原判決。壹蘋新聞網 ・ 16 小時前 ・ 發表留言
Apink 尹普美5月大婚！揭祕「5公斤閃電瘦身」方法：減脂紫菜卷、告別外送與零食，這份清單請原地鎖死！
尹普美減肥方法：拒絕外送與堅持不吃零食想要達成普美式的減肥成效，第一步必須從生活形態的徹底重塑開始。普美強調減肥期間絕對要「拒絕日夜顛倒」，並嚴格禁止點外送、吃零食與長時間沉溺於手機。她主張回歸規律作息，每天早上七點準時起床，並堅持至少一週不碰任何零食，...styletc ・ 1 天前 ・ 發表留言
記憶體一片紅通通！三大法人85億狂掃「這3檔」巨頭 再砸39億建倉力積電6萬張
[FTNN新聞網]記者張書翰／綜合報導台股加權指數今（28）日大漲485.9點、漲幅1.5%，最終以32803.82點作收，成交金額為8324.17億元。據證交所盤後公布籌碼動向...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 1則留言
直擊超百米「護國神柱」 CIP渢妙離岸風場拚2027年如期完工
「台積電是護國神山，我們這些風機就是『護國神柱』。發綠電給神山用，下面又是海底牧場，船要開進來搶灘都困難，一舉數得！」站在台北港碼頭邊，世紀鋼鐵董事長賴文祥指著身後超過118公尺高的「世紀擎天塔」，製造出的水下基礎結構，這將用於哥本哈根基礎建設基金CIP在台中外海的渢妙風場，可望在2027年完工併網。鏡週刊Mirror Media ・ 15 小時前 ・ 發表留言
國產車大廠千金公開IG帳號！轉大人名媛生活火辣照曝光 網酸：連自家車都不開
國產車大廠千金Michelle今年約21歲，長得亭亭玉立，近日因公開IG帳號，分享開的車品牌不是自家車，備受討論。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 266則留言
狂砍女老師 台中男「4千字長文」控社會不滿：下輩子再當好人
【緯來新聞網】台中市大雅區今（29日）發生一起隨機砍人案，張姓男子與李姓土風舞老師發生口角，情緒失控緯來新聞網 ・ 17 小時前 ・ 287則留言
裕隆千金開賓利遭酸！網憶「吳季穎事件」 她無奈：怎編出來的
裕隆集團已故董事長嚴凱泰之女嚴珮瑜近日將IG帳號公布，隨即登上新聞版面，不少網友紛紛熱議起她的「坐駕」，以及當年和前SBL假球球星吳季穎的感情，對於近日風波，她雖然沒有正面回應，但卻在IG限時動態PO出一張圖片，似乎是在道盡一切。中天新聞網 ・ 1 小時前 ・ 17則留言
包給陳漢典1萬6禮金被嫌少！小S回1句「殺很深」 7.1萬人淚推太真實
藝人陳漢典與LuLu（黃路梓茵）於25日在台北文華東方酒店舉行盛大婚宴，席開70桌現場星光璀熠，幾乎半個演藝圈的大咖都到場祝賀。過去和陳漢典在《康熙來了》合作多年的小S先前就曾透露不會出席但會送上1萬6千元紅包祝賀，當時被調侃「好少」，她之後發自肺腑的一段話也因為這場婚禮再次被提起，就有網友大讚「這不就是大人世界最真實的樣子嗎」引發共鳴。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 233則留言
2026進入火象元年！唐綺陽點名「5星座」走大運 這星座上半年資源自動聚攏！
農曆新年將至《唐綺陽談星私廚》請來命理師簡少年與心理諮商師周慕姿一同聊聊馬年運勢，簡少年指出，2026年為丙午年是「超級大火年」，他形容今年世界將變化速度很快，很多事情會超出原本想像與預期的範圍，就算做了再多準備仍可能在一瞬間全盤翻轉，因此他建議「躺平」，不過簡少年說:「這個躺平不是要你放棄，而是為了看清新希望在哪裡，去接受那個截然不同的時代。」唐綺陽談星私廚 ・ 19 小時前 ・ 8則留言
「這1牌」100%橄欖油爆假！涉混芥花油販售 現在立刻去你家廚房檢查
有關融○國際有限公司疑似違反《食品安全衛生管理法》案件，食品藥物管理署今（1月29日）說明如下。 民眾檢舉疑似攙偽 北檢指揮檢調偵辦 本案係民眾向法務部調查局嘉義市調查站檢舉，指出融○國際有限公司疑似以芥花油混充橄欖油販售。經嘉義市調查站報請臺北地方檢察署指揮偵辦，檢調隨即展開相關調查作業。 跨縣市聯合稽查 查獲混油重新分裝販售情事 依臺北地方檢察署指揮，食品藥物管理署於1月20日會同嘉義市調查站、新北市政府衛生局及臺北市政府衛生局，前往該公司製造場所及公司所在地進行聯合稽查，以釐清產品來源、製程及標示情形。經查，業者進口「蒙○樂橄欖油」後，混合「芥花油」重新分裝，產品卻標示為「蒙○樂橄欖油」，並標示成分為「100% pure橄欖油」對外販售，涉有攙偽及標示不實情事。 問題油品已封存 設備扣押並責令全面回收 針對查獲違規情形，現場已依法封存相關橄欖油產品，並由嘉義市調查站扣押混油槽等設備。同時，已責令業者將涉案油品全面下架回收，以防止問題產品持續於市面流通。 違反食安法最重可判7年 食藥署強調絕不寬貸 本案目前已由檢調單位持續偵辦中。食品藥物管理署嚴正重申，市售食品如有標示不實情事，依常春月刊 ・ 16 小時前 ・ 36則留言
習近平壓不住了？五大戰區表態兩極 網傳張又俠人馬交火、軍官爆辭職潮
中共國防部宣布調查軍委副主席張又俠與委員劉振立後，中國政局詭譎。網傳大量解放軍部隊全副武裝湧向北京，京津唐高速公路疑遭封鎖，中南海警備升級，氣氛緊張。軍中對此清洗行動反應兩極，部分戰區保持沉默，甚至有軍官爆料內部出現辭職潮。外界分析張又俠落馬可能與其「嚴重踐踏軍委主席負責制」有關，挑戰習近平權威。這波高層清洗引發軍心動盪，顯示習近平正面臨嚴峻挑戰，國際高度關注中國軍方動向。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 252則留言
裘莉驚傳「好萊塢式破產」！急賣豪宅變現 遭爆將離開美國移居海外
好萊塢女星安潔莉娜裘莉（Angelina Jolie）與前夫布萊德彼特（Brad Pitt）雖然名義上已結束婚姻關係，但雙方圍繞法國酒莊Château Miraval的產權官司至今仍在法庭上纏鬥。隨著官司一拖再拖，外媒近日指出，長期累積的高額法律費用，已對裘莉的財務狀況造成明顯壓力，甚至被圈內形容陷入一種「好萊塢破產」狀態。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前 ・ 16則留言
頂大生魂斷台64！小黃丟包他遭4車輾 高大成：垃圾
一名頂大25歲溫姓男子日前搭乘計程車時，與司機爆發衝突，遭對方丟包在台64快速道路上，最終遭四車輾斃身亡，法醫高大成受訪時就怒噴司機的行為，直言：「你有這麼垃圾嗎？」中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 204則留言
還沒冷完！下波強冷空氣這天報到 「最冷時間曝光」恐達大陸冷氣團等級
氣象署表示，今（28）日受到東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼；基隆北海岸、大台北山區、東北部及東部地區有局部短暫雨，桃園以北、東南部地區及恆春半島有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。對此，氣象專家林得恩在氣象粉專「林老師氣象站」分析未來天氣狀況，提醒「先濕後乾，短暫回暖，再轉濕冷！」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發表留言
威力彩上看7.7億明開獎！3生肖2026年有橫財命
威力彩上看7.7億明開獎！3生肖2026年有橫財命EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 5則留言
IG公開後慘成箭靶！嚴凱泰女兒開賓利遭砲翻
裕隆集團已故董事長嚴凱泰之女嚴珮瑜近日公開自己的Instagram帳號，不過之前曾爆出拿爸爸的名錶給男友去變賣的風波，公開IG後竟又因為開的車是賓利不是納智捷，再度變成網友箭靶。中天新聞網 ・ 17 小時前 ・ 76則留言
中國人不去日本玩 京都人笑開懷！卻苦了合掌村「陸客沒少還亂爬墳墓」
中國當局因為不滿日本首相高市早苗提倡「台灣有事論」，從觀光方面祭出手段，呼籲中國人不要去日本玩，就連春節期間也不要遊日本。據日本觀光單位數據指出，這兩個月中國客大幅減少45%，讓京都人笑開懷，不過著名觀光景點合掌村所在地白川鄉，卻是笑不出來，原因在於「陸客沒少，還搞破壞」。鏡報 ・ 1 天前 ・ 227則留言