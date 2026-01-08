獨撐大旗！大馬賽台灣男單5虎剩1人 周天成今迎戰日本好手拚8強

[FTNN新聞網]實習記者黃摯恩／綜合報導

世界羽聯（BWF）巡迴賽新賽季首站開啟，馬來西亞羽球公開賽火熱開打中。台灣男單戰林俊易、王子維、李佳豪、戚又仁等人皆倒在32強，無緣更進一步。進入16強後，台灣男單僅剩周天成一人獨撐大旗，他今（8）日預計於晚間時段出賽，將對決日本好手西本拳太（Kenta Nishimoto），爭奪8強門票。

周天成將在馬來西亞公開賽對上日本好手西本拳太，爭奪8強門票。（圖／BWF X社群）

馬來西亞公開賽為BWF超級1000系列賽事，也是新賽季首場頂級賽事，獎金與積分豐厚，吸引各國選手參賽。台灣此次共有5名男單選手出賽，然而林俊易、王子維、李佳豪、戚又仁皆未能突破32強關卡。

李佳豪以18：21、14：21不敵世界排名第4的印尼名將克里斯提（Jonatan Christie）；戚又仁首輪則是遭遇世界第9的日本選手奈良岡功大（Kodai Naraoka），激戰70分鐘後以2局18：21吞敗；王子維則對上世界第2的泰國球王昆拉維特（Kunlavut Vitidsarn），最終以13：21、10：21落敗，對戰紀錄已吞下10連敗。至於林俊易則籤運不佳，首輪即碰上周天成，上演「台灣內戰」，最終由周天成勝出。

周天成今晚將對決日本名將西本拳太，雙方過去共交手16次，周天成以10勝6負暫居上風。2人最近一次交手是在2025年世界羽球錦標賽，周天成在先失一局的情況下連拿2局逆轉勝出。此次2人再度於16強相遇，作為台灣男單最後希望，周天成預計將在晚間時段出賽，爭取8強門票。

