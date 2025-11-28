獨擁16面歷代皇帝、總統匾額 賴總統延續傳統贈匾台南孔廟

總統賴清德題贈台南孔廟匾額「川流敦化」。(記者洪瑞琴攝)

〔記者洪瑞琴／台南報導〕今(28)日總統賴清德親臨「全台首學」台南孔廟，主持題贈「川流敦化」匾額的揭匾典禮。全新懸掛於大成殿的這面匾額，是孔廟第16面來自清皇帝與國家歷任元首的時代印記，象徵台南孔廟文脈的再次延伸，也為台灣文化史添上重要一筆。

賴清德表示，「川流敦化」4字寓意深遠，傳承孔子有教無類精神，也就是現代教育核心適才適性培育良材，同時強調和諧、共存與大德化育之道。賴總統藉此期望世人能以更開闊、包容的胸襟待人，既能在細微處行善，也能以深厚德行影響他人，如同天地化育萬物般溫潤無聲。

台南孔廟自1665年創建，是台灣最早的孔廟，被視為文化與教育的起源地，也是台南「文化首都」地位的精神核心。歷代皇帝與歷任總統題贈的匾額在此完整保存，可說是台灣最具代表性的「文化年輪」。從康熙的「萬世師表」、乾隆的「與天地參」、光緒的「斯文在茲」，一路到近代元首匾額，如蔣中正「有教無類」、蔡英文「德侔道昌」，如今再添賴清德所題「川流敦化」，8位皇帝與8位總統的16面匾額並列，形成罕見的國家級文化景觀。

此次匾額另一亮點，是邊框紋樣首次採用台灣百合設計。孔廟文化基金會為讓新匾更具時代特色，特別邀請2015年受南市府登錄為傳統藝術「彩繪」類保存者的廖慶章匠師操刀，創作充滿台灣意象的圖騰，為這件新匾增添文化深度與工藝美感。

台南孔廟大成殿高懸清皇帝至歷任國家元首匾額，彰顯「全台首學」重要地位。(記者洪瑞琴攝)

總統賴清德揭匾致詞。(記者洪瑞琴攝)

