獨攀台北101全球都在看 串流直播團隊雨中備戰

這真的可以說是難如登天，知名攀岩家「艾力克斯·霍諾德」這週末，將挑戰徒手攀登台北101。這幾天，已經有不少遊客，都目睹他在攀爬練習。這次整個過程將透過串流平台，全程直播，對轉播團隊來說也是一場硬仗，他們冒著毛毛雨，不斷反覆演練，確認鏡位，到時候直播節目還將邀請攀岩專家、建築師等共同講評，要一同見證這創造奇蹟的一刻。

艾力克斯·霍諾德說：「不帶繩子，不帶裝備，只有我跟這棟建築。」放話單挑攀爬台北101不靠任何裝備，美國極限運動家艾力克斯·霍諾德，預計24號要進行這項全球挑戰，但為何是台北101，艾力克斯·霍諾德說：「我們第一次到台北是在十多年前，基本上，當我觸碰到那棟建築時，它就立刻觸動了我，因為它完美地契合了我所有的喜好。」

台北101以竹節為建築發想8層樓為一個單位層層疊加，而在建築中段64層樓高的竹節箱體結構，對他來說也是最具挑戰性的一環，因為建築體向外傾斜，想安穩爬上去得要長時間重複性的全身出力，是高強度的挑戰，這次的過程預計將在24日上午7點全程直播，對轉播平台來說也是亞洲首次。

天空飄著毛毛雨，工作人員戴著安全帽倚著繩索，一一清潔逐一檢查霍諾德即將挑戰的路線，這高度一般人光是用肉眼看就已經覺得腿發軟，隨著時間接近，轉播團隊也在緊鑼密鼓演練，遠端遙控的器材也都架上軌道來回確認，製作團隊曾與他合作過攀岩紀錄片，已經有默契，轉播節目除了有資深體育主播，也找來攀岩運動員建築工程師跟摔角手，一同來見證艾力克斯·霍諾德挑戰不可能的這一刻。

