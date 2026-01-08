獨攀品田山險成悲劇！新籍男子冰崖受困命懸一線 衛星求救器助力

新加坡男子獨攀品田山驚險受困，衛星通訊器一鍵求救救回性命。（圖 ／翻攝畫面）

新竹縣消防局於6日晚間接獲台中市消防局通報，指出品田山斷崖附近發生登山受困事件，1名29歲新加坡籍林姓男子，獨自攀登品田山時，因天氣寒冷且路面結冰，在行經斷崖時意外滑落，掉落部分裝備，無法自行脫困。幸運的是，林男隨身攜帶的低軌衛星通訊器 inReach 發揮關鍵作用，他成功啟用「一鍵求救」功能，將求救訊號與精準位置回報給相關單位，為後續救援爭取了寶貴時間。

接獲通報後，新竹縣消防局立即派出5車、10名消防人員前往支援，並於7日中午12時35分與林男取得聯繫。救援人員發現林男四肢有擦傷體力虛弱，但意識清醒，搜救隊利用繩索架設將林男後撤至新達山屋休息，以確保安全並穩定其身體狀況，7日上午8時30分，消防局申請空勤直升機將林男吊掛至竹東河濱公園，再由救護車送往新竹北榮醫院接受進一步治療。整個救援過程雖然緊張，但在消防人員的專業操作下順利完成，最終林男平安獲救。

廣告 廣告

消防局指出，林男所攜帶的 inReach 衛星通訊器在手機訊號不佳的高山環境中發揮了關鍵作用，能立即傳送求救訊號與位置，大幅提升搜救效率。消防局也提醒民眾，登山最好結伴而行，若要獨攀，務必做好3項準備：1是安排「留守人」，隨時掌握登山者行蹤；2是遵守原計畫路線與時間；3是攜帶衛星通訊設備，確保遇險時能迅速求助。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

新婚夫妻高速公路翻車！新娘奇蹟倖存脫困 下秒遭卡車追撞慘死

羊來了！50隻羊誤入超市「逗留20分鐘只逛收銀台」 網笑：不是在拍廣告

白色巨塔6／中榮3神外醫師放任無照廠商執刀 石崇良喊：不可思議