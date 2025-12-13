獨攀失足墜70度陡坡！男子受困2天沒水糧 靠「呼救聲」獲救

男子墜70度陡坡「沒水沒食物」，清晨聲呼救救回1命。（圖 ／翻攝畫面）

基隆市暖暖區東勢坑產業道路13日清晨驚傳山難事件，清晨6時30分左右，有早起運動的民眾行經龍門谷附近時，隱約聽見山谷中傳來微弱的求救聲，然而環顧四周卻未發現任何人影，直覺情況不對，立即撥打119通報警消，成功為受困男子爭取寶貴的救援時機。

基隆市消防局接獲通報後不敢大意，立即出動10輛各式消防車輛、19名消防人員前往搜救，經過仔細搜尋後，消防人員發現，1名年約40多歲的男子跌落在產業道路旁的邊坡下方。該處坡度高達70度、落差約20公尺，地形相當陡峭，稍有不慎恐造成二次傷害，救援行動難度極高，在確認安全無虞後，消防人員以繩索方式下切至邊坡，成功接觸到受困男子。

消防人員發現男子有明顯失溫現象，但意識仍相當清楚，令人稍微鬆了一口氣。救援人員立即提供飲水及保暖措施，穩定其身體狀況。男子表示，他姓林，居住在台北市，2天前獨自前來爬山，行經該路段時不慎滑落邊坡，左腳劇痛導致無法自行脫困。

更驚險的是，林男原本隨身背包內有手機、水與食物，但跌落時背包不知去向，導致受困期間完全無法進食、飲水，只能等待有人發現，上午8時左右，消防人員成功將林男搬運回道路上，並立即送往醫院急救治療，同時通知家屬前往醫院。所幸經初步評估，除左腳疼痛與失溫外，並無生命危險，堪稱是不幸中的大幸。

消防單位也再次呼籲，民眾登山健行務必結伴同行，並事先告知親友行程，攜帶足夠裝備與通訊工具，避免發生意外時求助無門。

