獨攀火炎山傳噩耗！女子失聯多日 搜救隊今晨險峻地形空降尋獲遺體

苗栗火炎山傳女登山客墜崖，救難人員在險峻的地形搜尋。（民眾提供）

知名景點火炎山傳出登山客墜崖身亡意外！一名曾姓女子日前獨自從北部南下前往苗栗火炎山失聯，警消接獲家屬通報前往搜尋，昨（20日）前往搜尋，在陡峭的山谷發現曾女身影，但地形極度險峻，救援一度受阻，今日清晨救難人員採垂降方式進一步查看，確認女子已不幸死亡，後續將大體搬運之後，將交給警方和家屬處理。

曾女是如何被發現在火炎山步道？

據了解，家屬是向新北警方報案，曾姓女子19日出門之後就失聯，新北警方轉交苗栗警方協尋。警消掌握曾女身穿藍色衣褲的線索，加上有外籍登山客表示曾在火炎山步道見過符合特徵女子，昨日警消和民間救難協會前往搜尋，並利用空拍機鉅細靡遺查看，最後在登山步道附近極為隱蔽且深達二段式的山谷，發現曾女倒臥在懸崖中段的斜坡上，一動也不動。

消防人員無法挺進改用什麼方式救援？

不過，該處地形極度險峻，救難人員嘗試由山谷下方挺進，但寸步難行，且傍晚天色漸暗，只能被迫暫時撤退。今日一早，救難人員採高空垂降方式接近，但發現曾女已明顯死亡。

目前救難人員利用梯架及繩索方式搬運大體，後續將交給警方及家屬處理。至於曾女墜崖原因，有待檢警進一步調查釐清。

