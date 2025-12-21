獨攀火炎山罹癌女子墜落絕壁 空拍機鎖定身影已成冰冷遺體

43歲女子墜入斷崖空拍機夜搜揭悲劇真相。（圖 ／翻攝畫面）

苗栗知名登山地點火炎山20日驚傳墜崖死亡事件，引發山友與地方社群高度關注，警方指出，新北市43歲曾姓女子疑似獨自前往火炎山登山，期間不明原因失聯，新北市警方接獲家屬通報後，透過手機定位發現其最後訊號出現在苗栗火炎山一帶，隨即轉報苗栗警方協助搜尋。

苗栗警方於20日上午11點接獲協尋通報後，立即會同消防單位及民間救難協會展開大規模搜山行動，由於火炎山地形廣大且崎嶇，救援人員兵分多路進行地面搜索，同時也出動空拍機從高空協助定位。搜尋期間，1名外籍登山客在山區拾獲曾女的身分證件，讓搜救人員更加確信其確實進入火炎山區域，並加快搜尋腳步。

廣告 廣告

直到20日下午，消防人員透過空拍機影像，在火炎山地形險峻的二段式山谷中發現疑似曾女身影，確認其已墜落陡坡並受困於斷崖之間，救難人員嘗試自山谷下方挺進救援，但現場為垂直絕壁與鬆動岩層交錯，稍有不慎恐造成二次意外，評估後決定改由上方設置繩索系統下切接近。

歷經數小時夜間作業，救援人員於晚間9點左右成功接觸到曾女，但不幸的是，現場確認其已明顯死亡，救難人員在確保安全無虞的情況下，利用繩結與垂降技術，於21日凌晨12點左右將遺體拉運至安全地點，隨後交由警方接手處理。

警方初步了解，曾女為獨自登山，且生前疑似承受癌症病痛折磨，實際墜崖原因仍有待進一步釐清，警方表示，後續將報請檢察官於明日進行相驗，以釐清是否涉及其他因素。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

PO文稱「張文我兄弟」將攻高雄車站 男大生被逮5萬交保

張文父母需要「變賣家產」賠償被害人？ 律師解答了

57歲余姓英雄阻擋張文遇害 友人澄清「並非保全」：值得入忠烈祠