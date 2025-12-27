獨攀玉山後四峰遇冰封步道 男山友受困一夜奇蹟脫險

一名男性登山客獨自挑戰玉山後四峰時，因步道大面積結冰受困荒野長達10小時，所幸他冷靜判斷情勢，依靠隨身保暖裝備撐過零度酷寒，於隔日清晨成功自行脫困返回圓峰山屋，讓徹夜搜救的警消與玉管處人員鬆了一口氣。

一名男性登山客獨自挑戰玉山後四峰，因步道大面積結冰受困，所幸最終順利走回圓峰山屋。（圖／ 玉山國家公園提供 ）

事發於12月24日夜間，當時圓峰山屋氣溫已降至零度上下，山屋內的其他山友注意到鄰床的裝備與睡袋都在原位，卻始終不見人影，擔心該名山友可能因低溫或濃霧迷途受困，立即向管理員通報異常狀況。

玉管處接獲通報後，迅速會同高雄市消防局組成搜救隊伍進行救援。搜救行動在視線極差、高海拔嚴寒的惡劣條件下展開，排雲山莊的工作人員更在清晨與夜間來回奔波，全力搜尋失聯者下落。

該名男山友在25日清晨平安走回圓峰山屋。他向搜救人員說明，24日前往攀登鹿山，返程途中卻發現步道出現大範圍結冰情況。面對無法確保行進安全的險境，他決定不貿然前行冒險，而是選擇留在原地，運用隨身攜帶的保暖裝備度過漫長寒夜，等待天亮視線轉好後才安全下山。

玉管處指出，玉山後四峰屬於高難度登山路線，區域內通訊盲點眾多，冬季獨自攀登風險極高，強烈呼籲山友，冬季入山務必備齊通訊設備與避難裝備，即便是輕裝行程，也應攜帶鋁箔毯、露宿袋、高熱量食物及充足的保暖衣物。

