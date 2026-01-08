獨攀百岳品田山遇險！新加坡登山客靠衛星裝置成功獲救

新加坡籍登山客攀登品田山時裝備不慎掉落山谷受困。 圖：新竹縣消防局/提供

[Newtalk新聞] 近日一名新加坡籍登山客獨自攀登百岳品田山時裝備不慎掉落山谷受困。男子利用「衛星通訊裝置」求救回報位置。新竹縣消防局於昨日成功接觸受困者，今(8)日上午申請空勤直升機吊掛，順利將其救出送醫。

一名29歲新加坡籍林姓登山客近日獨自攀登武陵四秀往大霸尖山行程時，於品田山斷崖附近因裝備不慎掉落山谷受困。消防局接獲通報後派員前往救援。新竹縣消防局指出，6日晚間8時許接獲台中市消防局轉報，品田山斷崖附近發生山域救援案件。林姓登山客獨攀品田山，途中因天氣嚴寒、高山路面結冰、地形險峻，導致裝備滑落山谷，無法繼續行程，所幸隨身攜帶衛星通訊設備「inReach」，成功發送座標求救。

廣告 廣告

消防局隨即出動5車10人前往救援，於昨日中午12時35分接觸林男，發現其四肢有擦傷、身體虛弱但意識清楚。搜救人員協助林男撤至新達山屋休息過夜，並於今晨8時30分申請空勤直升機吊掛下山，後續由救護車送至新竹北榮醫院治療。

消防局表示，林男攜帶的低軌衛星通訊裝置在手機無訊號情況下，仍可即時與外界聯繫並發送座標，大幅提升搜救效率，縮短救援時間。消防局也提醒，登山應盡量結伴同行，若選擇獨攀，務必做好三項準備，包括事先安排「留守人」並定時回報行程、嚴格遵守既定路線與時間規畫，以及攜帶衛星通訊設備，以利緊急時即時求救，確保自身安全。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

「營養午餐免費」政策不一 政院：要舉債3千億已無餘裕均衡地方

行政院拍板動保法修正！虐待動物可判5年、300萬罰金 棄養最重罰100萬