獨攀龍門谷失足墜坡！46歲男斷糧斷水 苦撐2天驚險獲救

【記者葉先鵬／基隆報導】台北市一名林姓男子（46歲）日前獨自到基隆龍門谷爬山，不料卻意外滑落邊坡，隨身背包也在過程中丟失，導致其無法使用手機報警，直至今天（13日）山友經過聽見微弱求救聲，這才驚覺有人受困，警消趕抵後已順利將林男救出送醫，雖2天未進食但仍意識清楚。

據了解，今天清晨6時許山友經過暖暖區東勢坑產業道路(龍門谷)時，突然聽見邊坡傳出微弱求救聲，消防局得知情形後，立刻出動各式救災車10輛、消防員19人趕往救援，到場發現林姓男子受困邊坡，由於該處坡度約70度增加救援難度，消防員利用繩索、長背板等工具，歷經約1小時才將其救起。

事後林男向警方表示，2天前爬山時不慎滑落邊坡，背包也因此噴飛消失，導致身上完全沒水、食物，期間均無法進食飲水，直至今天凌晨聽見有人經過才趕忙出聲求救；警消初步檢查發現除了左腳疼痛與輕微失溫外，林男意識清楚，目前正在基隆長庚醫院接受治療。

林男爬山時意外滑落邊坡，直至2天後才被其他山友發現。翻攝照片

