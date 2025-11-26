獨攀「八唐縱走」失聯5天 裝甲兵水源旁不斷吹哨獲救

台中市 / 綜合報導

台中市一名江姓現役裝甲兵，21日獨自一人前往攀爬「八唐縱走」路線，晚間傳訊給女友後便失聯。搜救人員搜索多日，終於在今（26）日上午，聽到微弱的哨音及呼救聲，經過空拍機勘查，確認是失聯的江姓裝甲兵。不過因為地型因素，無法以人力救援，目前消防局正研判後續撤離方式。而失聯多日還能成功獲救的關鍵，就在於他剛好位於水源邊，且期間不斷吹哨，這才讓搜救人員注意到。

搜救人員小心翼翼，沿著繩索緩緩往下爬，溪谷陡峭即使是專業人士，都不能掉以輕心，仔細用腳輕輕踩了採，確認穩固才敢繼續往下降，搜救人員打起十二萬分精神，因為他們聽到了微弱的呼救聲，搜救人員說：「(空拍機進入)峭壁的瀑布裡面，才看到他的人，他旁邊有水，剛好，他聰明，沒有動。」

位置刁鑽出動空拍機才看到，確認還活著，旁邊還有水所以幸運存活，搜救人員試吹哨音，就是這樣尖銳的哨音迴盪山谷，這才讓搜救人員發現受困的江姓裝甲兵，失聯超過黃金72小時，不只毫髮無傷，精神狀態良好，還能對著鏡頭揮手比讚報平安。

江姓裝甲兵父親說：「消防，國軍，還有中搜隊的隊員，這幾天，大家幫忙協助，能在這幾天奇蹟似把我兒子找到，感謝大家，謝謝。」江姓裝甲兵原定要從，唐麻丹山起登到八仙山下山，整趟約13.71公里，21日中午留下最後座標，晚上7點多傳訊給女友後便音訊全無，終於26日早上，在南松鶴山附近溪谷尋獲人沒有大礙。

台中消防局第二救災救護大隊副大隊長趙冠斐說：「臉部看起來有一些血跡，應該是挫傷的部分，因為他被發現的位置，是在一處溪谷內，他不是在山徑上，所以我們早上9點57分回報，無人機找到他以後，到下午1點55分，我們地面的搜救人員，才接觸到江姓失蹤者，目前我們研判的是因為那個地方沒有成績可以降落，那因為山的一個有稜向的部分，本來就比較不適合直升機來操作。」

根據了解江姓裝甲兵，是自願役4年兵，最近才迷上登山活動但經驗仍不足，所幸人平安，消防局也積極研判後續撤離方式。

