獨旅也能成行！三條布農飲食文化體驗遊程 細細品味部落「日日拾光」
【記者 劉瑞娜／花蓮 報導】由交通部觀光署花東縱谷國家風景區管理處(以下稱縱管處)自2018年推出的「縱谷原遊會」部落觀光品牌，2025年策劃全新旗下子品牌「日日拾光」遊程，原以「部落日常生活」體驗為核心設計的3天2夜遊程，經今年四月推出首場試遊後，將遊程濃縮成2天1夜、1日遊、半日遊共三條的常態精緻路線，並與「品生活旅行社」、「奧丁丁旅行社」等旅行社合作上架，且保有原本的學習布農飲食文化的主軸，由於遊程成團人數少，非常適合想一個人來花東自在探索的獨旅者，進到部落與族人們交朋友。
「日日拾光」 重新詮釋不趕行程的部落體驗
縱管處部落觀光品牌「縱谷原遊會」除了「部落食樂園」、「餐桌上的部落旅行」等膾炙人口的系列活動外，2025年4月首次推出「日日拾光」品牌區域串聯創新遊程，邀請媒體及散客參與踩線，並透過3天2夜放慢步調、融入部落日常的體驗模式，重新思考旅行的意義，與在地人事物建立連結，從不同角度感受這片土地的溫度，原行程中也串聯了玉里、瑞穗地區的四個品牌夥伴—來自卓溪的嗡嗡私廚、達娜分享文化、花子好食，以及瑞穗的舞賽檸檬，期待共同打造一場從味覺、手作到生活步調皆完整交織的旅行體驗。
從慢時光裡 深度體驗布農部落日常飲食文化
而「日日拾光」遊程自於4月首次推出試遊後，現將原本3天2夜的遊程，萃取其精華規劃成三條符合目前大眾體驗的精緻遊程路線：二日遊、一日遊及半日遊行程，內容仍以布農文化飲食之旅為核心主題，串連縱谷原遊會品牌夥伴「嗡嗡私廚、達娜文化分享空間」合作，並由「品生活國際旅行社」、「奧丁丁旅行社」等旅行社以常態遊程的形式上架，持續提供喜愛部落旅遊的朋友更多元、自在的遊程選擇。
日日拾光8人成團 即日起遊程將持續上架至115年4月
三條新上架的「日日拾光」遊程路線，共同的亮點包含會帶大家騎乘電輔車輕快地駛入清水部落，沿途由返鄉青年們領路，細說部落歷史脈絡與族群遷徙足跡；接著來到中正部落，感受布農族與自然共生的智慧；再來走入迪娜的菜園，接觸油芒、小米、紅藜、玉米、地瓜、芋頭等多種不同的部落日常作物，也認識到布農婦女辛勤且充滿智慧、順應自然的傳統農耕方式，感受人與人、人與土地間的情感交流；最後在「嗡嗡私廚」的布農料理教室中，從部落狩獵、肉食傳統，到特色食材「布農豆豆」的故事與品嚐，用五感品味主廚「嗡嗡」的無菜單料理，聆聽Sinkan的土地記憶。
半日遊除了以上亮點，還附加受歡迎的部落搗麻糬體驗；一日遊路線則還包含中餐，可享用在地食材的布農豆豆餐盒，以及具當地特色的茶席體驗，晚餐則在嗡嗡私廚享用無菜單料理完整的美食體驗；而二日遊的行程中，再添加市場採買、料理教室等部落日常體驗，讓遊玩內容更加豐沛。
遊程現已上架並將販售至115年4月30日，每條遊程滿8人即可成團，每團上限15人，誠摯歡迎想深度探訪在地的旅人、或喜愛抽空獨旅的朋友報名參加哦！遊程詳細資訊如下，更多活動報名詳情請洽「縱谷原遊會」官網或旅行社網站洽詢。
一、品生活旅行社
https://wowtrip.rezio.shop/zh-TW/product/GMEYQK
下一次開團日：11/15
二、奧丁丁旅行社
【布農族飲食文化半日遊】花蓮玉溪布農飲食文化之旅
https://experiences.owlting.com/products/20690?status=on&l=tw&curr=TWD
每週五、六、日可預訂，確定成團將通知
【布農族飲食文化一日遊】花蓮玉溪布農飲食文化之旅
https://experiences.owlting.com/products/20691?status=on&l=tw&curr=TWD
每週五、六、日可預訂，確定成團將通知
更多活動資訊與報名方式：縱谷原遊會官方網站｜https://www.jacreative.com.tw/hdt/index.html
（照片縱管處提供）
