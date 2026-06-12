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獨棟違章鐵皮屋毒毒窟 調查局查獲專車接送製安毒 7

CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導

台南市86快速道路起點附近的農地鐵皮屋竟藏大型安毒工廠，還準備專車接送製毒師傅，調查局台南市調處接獲情資，報請台南地檢署指揮偵辦，順利破獲這座破獲大型安非他命製毒工廠，第二級毒品甲基安非他命成品純值淨重99.1公克、甲基麻黃鹼成品毛重約80.2公斤，甲基麻黃鹼溶液半成品47桶，毛重約4179公斤，並扣得大批製毒設備、原料查獲拘提鄭姓等3人到案，檢察官偵查後，日前依違反毒品危害防制條例移起訴3人。

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台南市處於114年10月間接獲情資指稱，有製毒集團在86快速道路起點附近的農地鐵皮屋製造安非他命等毒品，隨即組成專案組展開蒐證，鄭姓犯嫌等3人為躲避執法機關查緝，製造持用手機之基地台斷點，先各自前往約定地點集合，再由鄭嫌統一保管共犯手機並關機，且駕駛專車載送2名助手至製毒工廠。

經專案組抽絲剝繭，夜以繼日透過密集蒐證，終發現主嫌等人購買之製毒原料及設備皆運往前揭鐵皮屋製毒，專案組鎖定目標後，於是在114年11月5日展開查緝，於鄭嫌及王、林共犯等3人準備離開製毒工廠時，採前後包夾圍捕攻堅，當場拘提3人，並搜索製毒工廠。

該製毒工廠周遭均是農地，道路狹窄，且為獨棟鐵皮屋環境隱蔽不易察覺，製毒集團不惜高價承租，主嫌鄭某年紀雖輕，但製毒技術純熟，為牟取暴利，所準備之製毒原料及器具數量龐大，所幸專案組動作迅速，及時阻斷大批毒品流入市面，對國人健康與社會安全造成嚴重危害。

南檢檢察官王鈺玟指揮調查局台南市處、南機站、高雄市處、台南市刑事警察大隊毒品查緝中心、第三分局組成專案組，於114年11月5日在台南市南區明興路破獲這座大型甲基安非他命等製毒工廠，鄭姓等3人被拘提到案，檢察官偵訊後向法院聲請羈押3人獲准，並於日前偵結起訴。

照片來源：調查局

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