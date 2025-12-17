「獨樂樂不如眾樂樂」正確讀音曝光！竟不是唸「ㄌㄜˋㄌㄜˋ」

生活中心／張予柔報導



中文博大精深，在學習中文的過程中，「破音字」經常讓人困惑不已。近日，一名網友在社群平台發起俗語「獨樂樂不如眾樂樂」的讀音挑戰，主題鎖定「獨樂樂不如眾樂樂」，沒想到正確答案曝光後，引起大批網友驚訝與討論，才發現自己過去一直都唸錯。









「獨樂樂不如眾樂樂」正確讀音曝光！不是唸「ㄌㄜˋㄌㄜˋ」網驚：老師都唸錯

有網友在社群平台分享「獨樂樂不如眾樂樂」的正確讀音，掀起網友討論。（圖／翻攝自 Threads）

原Po在Threads發文，宣布舉行第1屆「沒看書真的不知道」大賽，請附上你看書得知最酷的知識／概念。對此有網友在留言區寫下，俗語「獨樂樂不如眾樂樂」的正確讀音為「獨ㄩㄝˋㄌㄜˋ不如眾ㄩㄝˋㄌㄜˋ」，而不是一般人常說的「獨ㄌㄜˋㄌㄜˋ」。

許多人紛紛表示「欸這個真的超少人知道，連國文老師都唸錯」。（圖／翻攝自 Threads）

留言曝光後，原Po表示，每次聽到有人唸錯，都會覺得對方可能沒有認真學過課文，引起不少網友回應，「欸這個真的超少人知道，連國文老師都唸錯」、「這不是大家都知道嗎」、「我還以為大家是故意這樣講的」，留言區瞬間掀起一波討論。

根據教育部《重編國語辭典修訂本》資料，「獨樂樂」正確讀音為「ㄉㄨˊ ㄩㄝˋ ㄌㄜˋ」。（圖／翻攝自《教育部重編國語辭典修訂本》）

根據教育部《重編國語辭典修訂本》資料，「獨樂樂」正確讀音為「ㄉㄨˊ ㄩㄝˋ ㄌㄜˋ」，意思是「獨自享受聽音樂的快樂」，原文出自《孟子．梁惠王下》：「獨樂樂與人樂樂孰樂。」意在表達與他人共享快樂的樂趣，強調集體主義和共享精神的思想。





