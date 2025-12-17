「獨樂樂」注音不是ㄉㄨˊㄌㄜˋㄌㄜˋ 網驚：一堆人念錯

有些詞彙讀音經常被念錯，一名網友舉例「獨樂樂不如眾樂樂」的讀音，上網從字典查，發現正確讀音是「ㄉㄨˊ ㄩㄝˋ ㄌㄜˋ ㄅㄨˋ ㄖㄨˊ ㄓㄨㄥˋ ㄩㄝˋ ㄌㄜˋ」。

網友舉例「獨樂樂不如眾樂樂」的讀音經常被人念錯。（示意圖／翻攝自pixabay）

社群平台threads近期掀起一股「第一屆ＸＸＸ」大賽，邀請眾多「脆友」們一起留言，其中就有一名網友發起第一屆「沒看書真的不知道」大賽，募集許多人的留言。一位參賽的網友分享「獨樂樂不如眾樂樂」的讀音引發廣大脆友們共鳴，網友也附上正確的讀音為「ㄉㄨˊ ㄩㄝˋ ㄌㄜˋ ㄅㄨˋ ㄖㄨˊ ㄓㄨㄥˋ ㄩㄝˋ ㄌㄜˋ」，強調「獨樂樂」並不是念「ㄉㄨˊ ㄌㄜˋ ㄌㄜˋ」。

根據教育部重編國語辭典修訂本顯示，獨樂樂的注音確實為「ㄉㄨˊ ㄩㄝˋ ㄌㄜˋ」，意思是獨自享受聽音樂的快樂。出自《孟子．梁惠王下》：「獨樂樂與人樂樂孰樂。」

threads網友們紛紛留言。(圖/翻攝自threads)

該篇貼文曝光後，網友紛紛留言「我沒讀書，謝謝你讓我讀到書了」、「欸這個真的超少人知道，連我們國文老師都唸錯」、「真的！！！！從小到大都忍不住在心裡糾正，長大就算了」、「其實一直記得讀書的時候是學到 ㄩㄝˋ ㄌㄜˋ但講話的時候就想講ㄌㄜˋㄌㄜˋ」，但也有其他網友反駁「這不是大家都知道嗎」、「我都一直認為大家是故意這樣講的」。

