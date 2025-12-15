獨檢組揭尹錫悅「2023年就策劃戒嚴」自我政變 曾挑釁北韓奪權卻失敗
南韓獨立檢察官15日公布調查結果指出，前總統尹錫悅早在2023年10月之前就已開始有計畫地籌備宣布戒嚴，並非如其所稱因大選後政治動盪所致。獨檢組認定，相關行動旨在動用軍事力量中止政治活動、削弱國會職能，最終達到清除反對派、獨攬權力的目的，性質屬於「自我政變」（Self-coup是指掌權者藉合法執政或不合法途徑控制政權，通過戒嚴、廢止憲法、解散或凍結其他憲政機關）。
根據《韓聯社》報導，獨立檢察官趙垠奭表示，調查顯示尹錫悅自任期初期即多次向身邊人士提及「緊急權力」，並於2023年起認真著手準備戒嚴方案，包括調整關鍵軍事人事部署。2023年10月，多名被視為戒嚴關鍵的軍方人員被安排至重要職位，相關情況與被指為策劃者之一的前情報司令盧相元筆記內容相符。
檢方指出，相關人士曾試圖透過非常規軍事行動，誘發北韓軍事反應，以製造宣布戒嚴的藉口。在前司令官呂寅亨的手機筆記中，留有「必須製造失控或不穩定局面」等字句。不過由於北韓未出現軍事行動，尹錫悅方面轉而將在野黨與國會定性為「反國家勢力」，最終實施戒嚴。
獨檢組認定，尹錫悅等人計畫動員軍方，以武力阻止政治活動、癱瘓國會運作，並設立臨時立法機構取代國會，進而掌控立法與司法權力。趙垠奭直言，這一系列行為的核心目的在於清除異己、壟斷並維持權力。
在為期180天的調查中，獨檢組共起訴27名涉案人員，包括尹錫悅在內的3人遭到羈押。被起訴者涵蓋前國務總理、前國防部長、前國情院院長、總統辦公室高層幕僚、國會議員以及多名軍方人士。
此外，獨檢組表示，尚未發現證據顯示尹錫悅夫人金建希參與戒嚴令的策劃或發布。調查僅掌握到金建希曾在戒嚴令宣布當天與尹錫悅發生激烈爭吵，並對戒嚴令表示不滿。至於外界傳言巫師「天公」涉入其中，獨檢組亦稱，通聯紀錄與相關證據均未顯示其參與，認為僅憑傳聞不足以傳喚調查。
獨檢組強調，已全面整合檢方、警方及高級公職人員犯罪調查處的資料，釐清戒嚴策劃時序、動機與國務會議運作情況，並將持續支援後續公訴程序。
