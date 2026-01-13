獨步全球！台北慈院修補阿基里斯腱

運動傷害不只影響一般民眾，就連職業球員也難以避免。一名曾征戰美國職籃的球員，來台比賽期間因長期運動負荷，發生阿基里斯腱斷裂，而這對球員職業生涯來說是毀滅性的傷病；所幸到台北慈濟醫院，透過最新的"超音波導引阿基里斯腱微創縫合手術"，僅短短4個月就順利重返球場。

籃球場上，投籃、搶籃板瞬間接連上演，高強度對抗背後，也暗藏運動傷害風險。一名曾征戰美國職籃的球員，來台比賽期間因長期運動負荷累積，發生阿基里斯腱斷裂。台北慈濟醫院骨科部主任｜王禎麒：「很不幸就有造成他的腳的，阿基里斯腱的斷裂，後來在他防護員的介紹下，到我們醫院來就診， 那我們就幫他做超音波導引的，微創阿基里斯腱的一個縫合手術， 那術後大概差不多兩個月多，他就已經可以快走 小跑步，那大概差不多四個月左右，就可以慢慢回到球場。」

醫師指出，跟腱斷裂一旦發生，過去往往需要至少9個月以上的時間復健，才能回到運動場上，但透過微創方式修復，能讓病人更早恢復行走與跑動能力。台北慈濟醫院骨科部主任｜王禎麒：「第一個特色就是，我們可以精準定位這個斷端， 這個肌腱的斷端，我們可以用超音波找到， 所以我們傷口，就可以在只有0.8到1公分，那第二個就是我們可以把這個，我們要縫的這個線，然後精準地放在這個肌腱，我們想要縫的位置， 那就可以確保我們在縫的時候，這個打結的時候 這個線它不會鬆脫。」

醫師表示在臨床上，阿基里斯腱斷裂常見於籃球、羽球等需要反覆起跳與急停的運動族群，這些運動員最關心的就是癒後的運動表現會不會受到影響，因此如何在修復穩定度與傷口大小之間取得平衡，也成為手術關鍵。台北慈濟醫院骨科部主任｜王禎麒：「我們的這個手術比較特別，因為它的傷口併發症很少，它的傷口非常小，所以我們傷口的感染率，或者是再斷率都小於1%，因為我們的破壞的組織非常少， 所以我們沒有破壞到裡面的，一些微血管的循環，所以 這也是為什麼病人，他的復原都會非常快。」

醫療團隊透過即時影像輔助，降低組織破壞與併發症風險，但醫師也提醒，預防仍是關鍵，運動前可以先活動腳踝、弓箭步拉筋，確實熱身，才能降低阿基里斯腱嚴重受傷的風險。

