獨派團體最新民調出爐！賴政府施政滿意度跌破眼鏡

賴政府上任至今，民調一路下滑，一份由「台灣獨立建國聯盟」今（24）日公布的最新民調更顯示，賴政府的施政滿意度為26.8%，不滿意度35.6%，不滿意比滿意多了8.8個百分點。

根據《三立新聞網》今天報導，「台灣獨立建國聯盟」最新民調顯示，對於政府的施政滿意度部分，有26.8%受訪者表示滿意，其中12.5%非常滿意、14.3％還算滿意；37.7％的人回答普通；不滿意度方面，有35.6%受訪者表示不滿意，其中20.1%非常不滿意、15.5%不太滿意。

而在政黨傾向方面，民進黨支持度為31.4%，為國內主要3黨最高，第2名為國民黨，獲得了23.4%支持，而民眾黨則以13.4％的支持度排名第三。另外，該份民調亦詢問政府是否該與美國建交，有45.0%的受訪者認為應該，其中25.3%非常應該、19.7％還算應該，22.5％認為不應該，其中11.3%非常不應該、11.2％不太應該。

本次調查委託台灣安保協會，由山水民意研究股份有限公司執行，訪問期間是2025年11月17日至19日；對象以全國年滿15歲以上民眾；抽樣方法為市話與手機並用，市話以訪問地區住宅電話用戶為抽樣架構，尾2碼隨機方式抽出；手機則以各行動電信業者核配字首，尾5碼亂數隨機抽出。有效樣本1,077人，加權前家戶536份、手機541份，在95%的信心水準下，抽樣誤差約±2.99個百分點，並依內政部最新人口統計進行地區、性別、年齡層、學歷加權，以符合母體結構。

