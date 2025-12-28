獨派踢館蔣萬安！游智彬鬧場送「和平鴿」被帶走 他酸：表演一下能理解

記者楊士誼／台北報導

獨派團體「台灣國」為蔣萬安送行，游智彬亂入受訪現場送和平鴿。（圖／翻攝畫面）

台北市長蔣萬安今（28）日前往雙城論壇，將在晚間快閃回國。獨派團體「台灣國」一早前往松山機場踢館，「台灣國」理事長陳峻涵受訪到一半時，新黨副秘書長游智彬突然闖入送「和平鴿」，並稱「蔣萬安會保兩岸平安、雙城好兩岸好」等，隨後被現場維安人員帶離。陳峻涵則諷刺道「這位帥哥想要選舉，讓他表演一下可以理解」。

「台灣國」、建國黨等獨派團體一早前往松山機場替蔣萬安「送行」，雙方並未碰面也未有任何衝突。然陳峻涵接受媒體聯訪時，游智彬突然帶著一隻白鴿玩偶亂入現場，並稱「我送你一隻和平鴿」，陳峻涵隨即表示「我又不是市長，你這樣亂我」。但游智彬仍自顧自說道「阿彬哥送和平鴿，蔣萬安會保兩岸平安、雙城好兩岸好」等。

廣告 廣告

陳峻涵在旁笑著表示「好啦好啦，你去一邊」，身旁的獨派人士也開嗆「別亂了，台灣人要有水準」，一旁的維安人員也上前試圖將游智彬帶走，不料游智彬不走，仍喊著要送陳峻涵和平鴿，陳則說「你講完換我啦，你去一邊」，隨後游智彬被維安人員帶離，陳還補了句「今天穿的很好看」。

陳峻涵隨後表示，有些人心向中國他也不反對，「這位帥哥想要選舉，讓他表演一下可以理解」。但是這麼愛中國，現在過去沒人會阻擋，曹興誠也說過可以給這些人發機票錢。

獨派團體「台灣國」為蔣萬安送行，游智彬亂入受訪現場送和平鴿，隨後遭維安人員帶離。（圖／翻攝畫面）

更多三立新聞網報導

扯高虹安復職鄧萬華不行？游智彬：媽祖找中配當爐主，賴清德卻欺負中配

游智彬拿「生死狀」鬧場！與警察糾纏險遭車撞 王世堅懶理：好自為之

真要登擂台PK？游智彬簽生死狀喊「接受挑戰」：約戰王世堅27日格鬥

新黨拿衛生紙鬧場酸「共諜兒子」 王世堅嗆「放馬過來」：生死狀簽一簽

