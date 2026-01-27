獨特設計延續透明美學？Nothing Phone (4a) 系列即將發佈

文章來源：Qooah.com

Nothing Phone (4a)系列已通過阿聯酋相關機構認證，即將在當地上市。根據公開的認證信息，標準版(4a)型號為 A069，而高階的 Pro 版型號則為 A069P。

此前有爆料稱，該系列新機將搭載高通 Snapdragon 7s系列處理器，並提供 12GB RAM 及256GB ROM。外觀方面，預計將推出藍色、粉色、白色與黑色共四種配色。此外，Pro 機型還有可能支援 eSIM 功能。

廣告 廣告

價格上，Nothing Phone (4a) 的起售價約為475美元；而 (4a) Pro 版本預計定價540美元。