獨留「上師」在看守所？涉精舍命案虐死信眾 「三大護法」押逾350天交保

台北地檢署偵辦精舍命案，起訴指控號稱「藏傳佛教仁波切」的佛教暢銷書作家王薀（本名王江鎮）率領地下宗教團體虐死蔡姓信眾。王薀的「三大貼身護法」游秀鈴、梁碧茵、幹子昀因涉嫌參與體罰，去年2/5遭收押禁見至今。台北地院昨（1/21）日裁准梁碧茵以70萬元交保，游秀鈴、幹子昀以50萬元交保，均限制住居，限制出境出海，並接受科技監控，唯獨王薀仍未獲准交保。

據了解，梁碧茵、幹子昀獲准交保後，已接續辦保完成，游秀鈴則尚未辦保。

調查指出，王薀以「上師」身分領導地下宗教團體，因不滿信眾蔡女在他之前離婚時算錯剩餘財產，害他損失幾百萬，加上疑似把新冠肺炎傳染給幹子昀，於是指示蔡女剃光頭髮出家，每天做「大禮拜」跪地磕頭4、500次，還多次展開「研討」（即批鬥大會），導致蔡女一度想跳樓輕生。

檢方查出，王薀見蔡女仍有反抗之心，於是另開「研討」體罰蔡女，讓她和梁碧茵「互罵」、「互相背起對方走兩公尺」、「揹著對方跳起來」、「在地上打滾一定圈數」。後來，王薀又在另一次「研討」逼迫蔡女「助跑起跳，去摸裝設在天花板上的燈」，蔡女不敢反抗，只能乖乖做。

但王薀沒放過蔡女，後來又召集信眾逼她做「小禮拜」，蔡女不肯做，信眾動輒對她拳打腳踢，還來回拖行她，最終導致蔡女被虐死。

北檢去（2025）年2/4拘提王薀的梁碧茵、游秀鈴、幹子昀到案，檢察官訊後，認定3人犯罪嫌疑重大，向法院聲請羈押禁見。法院隔日裁准，並一路延押至昨天。北院日前開庭，3人均請求交保，合議庭考量本案審理進度，相關共犯、證人多經交互詰問完畢，認定沒有繼續羈押的必要，裁准3人交保。

至於主嫌王薀，在前次開庭也請求交保，但被害人家屬當庭哭訴，王薀曾請人打電話騷擾他們，也說王薀知道他們全家住處在哪，請求法院務必繼續羈押王薀。據了解，截至今日下午3點，法院尚未裁准王薀交保。

