獨留2歲女兒在高溫車內活活熱死！他服刑當日輕生亡
美國亞利桑那州發生一起家庭悲劇，38歲的克里斯多夫·肖爾特斯（Christopher Scholtes）因於2024年7月將2歲女兒帕克獨留在高溫車內超過3小時，導致孩子活活熱死，被依二級謀殺罪判刑。他原定於11月14日向監獄報到，卻在當天清晨被發現陳屍於自家車中，警方確認其為輕生身亡。
根據《PEOPLE》報導，這起事件發生在2024年7月9日。克里斯多夫當天上午帶著女兒帕克外出購物返家後，為了不吵醒在汽車座椅上睡著的女兒，聲稱將車停在自家車道，並開著空調讓女兒待在車內，自己則先將採買的雜貨帶進屋內。
但克里斯多夫進屋後卻忙著打電動、喝啤酒，甚至一度上網搜尋色情內容，完全將睡夢中的女兒遺忘在車內。當時室外溫度高達109°F（約43°C）。雖然他事後聲稱空調仍開著，但隨後改口坦承知情引擎會在約30分鐘後自動熄火，意味著空調也會停止運作。
直到下午約4點，克里斯多夫的妻子下班回家，才發現女兒帕克已在車內昏迷不醒，孩子緊急送醫後，仍於一小時後宣告不治。妻子隨後透過簡訊悲痛地斥責丈夫：「我告訴過你別再把她們留在車裡，我說過多少次了？」克里斯多夫坦承自己「殺了我們的寶貝」並道歉。
警方調查發現，事發前克里斯多夫曾兩度將女兒獨留車內，先是前往加油站，接著在超市偷竊啤酒。他的另外兩個女兒也向警方表示，父親經常因「打電動而分心」，將她們留在車上。
克里斯多夫原本被控一級謀殺罪，但他在刑事審判開始前幾天，與檢方達成認罪協議，承認二級謀殺罪，避免了被判終身監禁甚至死刑的可能，預計將面臨20至30年的有期徒刑。在入獄前，他獲准與妻子和家中另兩個女兒再相處兩週，甚至曾獲准保釋出州前往夏威夷度假，此舉一度引發外界質疑。
克里斯多夫的輕生，對這個已經失去一名女兒帕克的家庭來說，是接連發生的第二場重大悲劇。此外，他的死訊發布前不久，他與前妻所生的17歲女兒才對他提出虐待和疏忽照顧的訴訟。根據亞利桑那州兒童安全部門（ADCS）的報告，該女兒在2014年至2020年間曾9次投訴父親有虐待行為，雖然這些指控最終都未被證實，女兒最終由生母撫養。
此外，該名女兒在2025年7月更曾指控父親有性虐待行為，兒童安全部門介入調查後，為保護安全，將克里斯多夫家中另一名孩子帶走。 在父親身亡後，女兒透過前監護人撤回了訴訟，表示希望「從聚光燈下消失，繼續她的人生，尋求平靜。」
輕生不能解決問題！東森新聞關心您
生命誠可貴，輕生不能解決問題
退一步想，可為生命找到出路！
珍愛生命，請撥打1925自殺防治安心專線
輕生防治諮詢安心專線：1925(依舊愛我)
張老師專線：1980
