獨留4月大女嬰在家活活餓死 生母遭5度延長羈押

〔記者蔡清華／高雄報導〕高市陳姓婦人去年9月涉嫌獨自將4個月大女兒，留在租處7天活活餓死，被依殺人罪起訴收押，橋頭地院以陳女逃亡可能性甚高，第五度裁定自16日起延長羈押2個月。

據了解，住在高雄市大社區31歲陳姓女子，獨自撫養1歲半及4個月大2名女兒。去年9月15日，她僅帶大女兒回娘家，4個月大女嬰卻獨留在租處7天，遭活活餓死，今年初被橋頭地檢署依成年人故意殺害兒童罪嫌起訴，並移審橋頭地方法院續押。

廣告 廣告

陳女4月16日，首次遭法官裁定延長羈押2個月，她一度不服提起抗告遭駁回，接續於6月16日、8月16日、10月16日、以及12月16日第五次遭法院裁定延長羈押。

陳女指稱，案發當時透過托嬰中心老師報警，並留在原處配合檢警調查，過往亦無因案逃亡受通緝，有親情羈絆與固定住所，經濟不富裕，沒有潛逃動機及理由，實無任何逃亡可能，希望以電子監控並附加限制住居，及定期至轄區派出所報到強制處分，請求撤銷羈押。

但法院均以陳女所犯最輕本刑10年以上之罪，涉案情節重大，有相當理由認為有逃亡之虞。考量日後尚有相關證據調查及言詞辯論等程序待進行，需要相當之時日始能審理終結，故如未予羈押而令被告在外，實存有被告再度逃亡以規避涉犯上開重罪刑事責任之高度可能性，予以裁定延押。

【看原文連結】

更多自由時報報導

不是錯覺！國6速限100 這支照相桿時速101就喀擦

獨家》追查基隆河油污染元凶 基檢逮到偷排業者聲押將誠負責人

硬起來！台灣連1顆南非新鮮蘋果都沒買 從1年2.3億採購額直接歸零

高雄阿公「寄生機械車位」！警依侵入住宅現行犯逮捕 清空家當了

