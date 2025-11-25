獨盟：近9成民眾對中國沒好感也不願統一
[NOWnews今日新聞] 「台灣獨立建國聯盟」昨（24）日發布「國家認同民調」，台灣獨立建國聯盟主席陳南天指出，據民調顯示，將近9成的台灣人對中國沒有好感，也有近9成的台灣人不願意統一；他認為，維持現狀是，維持台灣與中國互不隸屬的現狀，維持台灣不被中國併吞的現狀，維持台灣走向獨立的現狀。
台灣獨立建國聯盟昨公布民調表示，在身分認同看法上，有31.6%認為只有台灣人、34.9%認為是台灣人，也是中華民國人、23.6%只有中華民國、6.5%只有中國人或含有中國人。
陳南天提到，這次民調顯示，將近9成台灣人對中國沒有好感，也有近9成台灣人不願意統一；或許很多人想維持現狀，但一旦現狀無法維持，也有近8成台灣人不願意統一，他們認為，維持現狀是，維持台灣與中國互不隸屬的現狀，維持台灣不被中國併吞的現狀，維持台灣走向獨立的現狀。
陳南天也說，15至19歲的抖音、小紅書世代，對中國有好感的比例（21%）相對其他年齡層高，但沒有好感（32.2%）的比例還是高於有好感，相信隨著年齡長大，他們會逐漸覺醒。
陳南天指出，30至49歲的青壯世代相對其他年齡層對於政府施政不滿，特別是40至49歲年齡層對政府最為不滿，不過，他們也是最願意捍衛台灣的年齡層。
就政黨傾向，陳南天提到，藍白各別都低於執政黨，白也無法佔據中間，有28.2%不傾向任何政黨，近來有四個在野黨（台灣基進、時代力量、小民歐巴桑聯盟、台灣綠黨）聯合起來，可以作為尚未有政黨傾向的新選擇。
台灣基進黨主席王興煥則分析，不希望台灣被中國併吞者佔90%，其中傾向民進黨的只有31.4%，所以必須政治分工，而民進黨的課題是讓施政有感，吸引更多民意支持。
王興煥提到，本土在野政黨的課題，如台灣基進、時代力量、台灣綠黨、小民參政歐巴桑聯盟的合作，則要「對抗藍白亂政，監督政府施政」，成為第三勢力與反對黨的新選擇，讓不願意支持民進黨的選民不再只有民眾黨與國民黨兩個選項。他認為，執政的民進黨與在野的本土小黨，各自在其課題上分工盡力，才是顧全台灣大局的分進合擊。
台灣獨立建國聯盟的民調由山水民意進行，本次調查對象為全國年滿15歲以上民眾，訪問時間2025年11月17日至11月19日，有效樣本數1077份（加權前家戶536份、手機541份），在95%信心水準下，抽樣誤差約正負2.99個百分點。
更多 NOWnews 今日新聞 報導
川習通話談台灣？總統府：中方不實敘事無法改變互不隸屬事實
影／寫台灣國立委被諷！王義川反擊王鴻薇：去中國喊中華民國立委
高市早苗內閣支持度破7成！日學者揭1關鍵：部分人士擔憂這事
其他人也在看
享年56歲！黃志明泰國嚴重車禍亡 親友悲慟證實：遺體將運回大馬
[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導藝人黄志明（PaulWong）是馬來西亞娛樂活動界重量級幕後推手、演唱會企劃人，不料昨（24）日其家屬證實，黃志明在泰國發生...FTNN新聞網 ・ 1 小時前
桌球》17歲郭冠宏再度貢獻2勝 台灣隊粉碎中國隊U19男團5連霸美夢
今年六月底，17歲小將郭冠宏從中國隊手中拿下2勝，但台灣隊在2025年亞洲青少年桌球錦標賽男子團體4強賽，仍以2:3落敗，無緣爭冠；今晚郭冠宏在世界青少年錦標賽U19歲組男團8強賽，連續擊退李和宸、溫瑞博，再度貢獻2勝，終於率領台灣隊以3:1扳倒中國隊挺進4強。自由時報 ・ 18 小時前
誰點的海陸大餐？服務生送錯崩潰「薪水都不夠賠...」 謝金燕一句話幫解決太霸氣
「姐姐」謝金燕雖已50歲仍又酷又辣，時常與網友分享生活，昨（23日）晚她透露近日出門用餐遇到服務生送錯餐，還是該店最貴套餐，讓服務生險些爆哭，但最後謝金燕的舉動超霸氣！鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
30歲祈錦鈅突拋離婚震撼彈！掰了2年圈外尪 發聲：注定孤軍奮戰
30歲女星祈錦鈅被封為「國民女神」，起初以模特兒身分在網路打開知名度，後來才以歌手身分踏入演藝圈，而祈錦鈅在2023年跟圈外男友閃婚，不料在今年5月遭到爆料離婚，當時她才駁斥傳聞，沒想到今（25日）拋出震撼彈，證實已經簽字離婚。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
陸客不來！北海道景點擠爆 業者：台客超多
[NOWnews今日新聞]日本首相高市早苗本月上旬表示「台灣有事」可能構成「存立危機事態」，引發中國強烈反彈，並祭出一連串反制措施，其中包括呼籲中國民眾避免前往日本旅遊。距離這項呼籲發布已超過10天，...今日新聞NOWNEWS ・ 4 小時前
「河南王」有多狂？陶朱隱園頂樓慶生、 12億買3戶帝寶只花5分鐘
日前台北一家酒店舉辦「世紀級」豪華婚宴，許多港台大咖藝人親自到場祝賀，例如梁朝偉、劉嘉玲夫妻；而新郎是「河南王」王任生的孫子。關於王任生的背景，旗下事業涵蓋塑膠、化工、房地產等領域，過去曾有媒體報導，他一口氣花費12億買下3戶帝寶，交涉過程僅5分鐘；此外，王任生90歲生日是在超級豪宅「陶朱隱園」頂樓過，當時威京集團主席沈慶京也來祝壽。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前
陶晶瑩現身TWICE宵夜局！和子瑜相識始末曝光 揭多年交情：竟靠她牽線
韓女團 TWICE 上週末在高雄世運主場館連唱兩天，台灣成員周子瑜出道 10 年首度帶著團員返鄉開唱，吸引大批粉絲朝聖。第二天演出結束後，子瑜與成員 Momo、Sana 到「溫肚火鍋」吃宵夜，更傳出現場也出現資深主持人陶晶瑩，讓粉絲一度以為兩人生活圈毫無交集，紛紛好奇「陶子姐怎麼會跟子瑜一起吃飯？」三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
阿嬌鍾欣桐26天狠瘦7公斤！不吃「兩食物」美出新巔峰 網讚：整個人小一號！
其實阿嬌出道以來因荷爾蒙失調，體重常忽胖忽瘦，今年初Twins演唱會時，她略顯圓潤的狀態還被熱議，但後來為了電影《好好說再見》的角色，她開始調整飲食與運動習慣，才徹底找回理想體態。原來她的瘦身關鍵在「乾淨飲食＋高強度訓練」！首先戒掉所有甜食與澱粉，包括米飯、麵...styletc ・ 3 天前
山本、佐佐木不選洋基是「這原因」！總管凱許曼直言：不是我們給不起錢
體育中心／綜合報導道奇「日籍三本柱」大谷、山本、佐佐木讓大聯盟吹起「日本球員」熱潮，加上今年有多位日本球星都透過入札制度挑戰大聯盟，也讓過去曾積極網羅日籍球員的洋基隊動向受關注，對此球隊總管凱許曼（Brian Cashman）除了表達對今井達也的高度興趣，同時也表示其實並不是不願意砸錢網羅山本由伸和佐佐木朗希，而是因為「跟錢無關」的另外原因。FTV Sports ・ 2 天前
吳怡農砲打黨內！李正皓怒反嗆：差不多就好
[NOWnews今日新聞]2026地方大選布局備受關注，「壯闊台灣」創辦人吳怡農將爭取民進黨初選提名，他昨（24）日在專訪中更開砲黨內：「如果這些操盤手真的這麼會選，大罷免不會有這樣的結果」。對此，名...今日新聞NOWNEWS ・ 3 小時前
吳怡農開砲「這群人」：這麼會大罷免還這樣
[NOWnews今日新聞]2026地方大選提名如火如荼展開，綠營誰將挑戰台北市長蔣萬安備受關注，「壯闊台灣」創辦人吳怡農將爭取民進黨初選提名，他今（24）日在專訪中，針對被批評「佛系打法」一事開嗆，「...今日新聞NOWNEWS ・ 11 小時前
首波低溫報到！入夜下探14度 「準天琴」挾雨影響半個台灣
北台灣今(25)日起明顯轉涼，首波低溫將在今晚到明晨報到，台南以北及宜蘭最低可下探14度。中央氣象署預報科長劉宇其表示，明晚至週四受熱帶性低氣壓外圍中高層雲系北移影響，北部、東半部、南部及中部山區都可能出現降雨。中天新聞網 ・ 2 小時前
藍白配合中共罵高市早苗！「黨內不同調」凌濤看不下去痛批 謝震武驚呆
日本首相高市早苗本月初表示「台灣有事，即日本有事！」此番言論引發中國跳腳，祭出報復措施，沒想到國民黨部分人士譴責高市發言「危險」，前國民黨主席洪秀柱更轟「不負責任」。對此，國民黨桃園市議員凌濤也看不下去，直言不懂為何要罵關心台灣安全的日本。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前
25歲女戰勝死神25次！罹絕症淚求父親「放了我」 得知安樂死獲准感動到哭
25歲的澳洲女子安娜莉絲．霍蘭德（Annaliese Holland）過去10年被迫依靠靜脈輸液維持生命，長年飽受罕見疾病折磨，自18歲轉入成人醫院，才被診斷出患有絕症「罕見自體免疫性自主神經節病」，導致慢性疼痛、噁心和嘔吐，最終因長期藥物治療、嚴重骨質疏鬆；終於有一天霍蘭德淚求父親放手，選擇「按自己的意願死去」，令她高興到哭出來，認為這是她最勇敢的選擇。鏡報 ・ 1 天前
下車時間到？「記憶體大廠」賣壓籠罩...炸12.1萬登人氣王 股民激喊：再不走要被套
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導台股今（25）日早盤開高震蕩，一度大漲逾600點、站上2萬7千點大關，截至10點30分，漲勢收斂，暫收26,875.94點、上漲371.7點...FTNN新聞網 ・ 4 小時前
老翁全身爆癢擦藥膏也沒用！一刮竟驗出上千隻蟲 2招除疥蟲
一名70歲老翁過去3個月來全身搔癢，夜間更嚴重，使用市售濕疹藥膏也沒用，連家人也出現類似紅疹與搔癢，就醫才發現，竟是「結痂型疥瘡感染」，而且刮下皮屑檢驗，疥蟲竟達上千隻！所幸經過治療1個多月，老翁已不健康2.0 ・ 1 天前
熱帶低壓生成！最快明增強為「天琴颱風」 對台影響曝光
日本氣象廳今（24）日上午發布烈風警報（Gale Warning），指出菲律賓東方海面有熱帶性低氣壓生成，且強度還會再增強，預估最快明日上午就會生成為「天琴颱風」，其未來路徑將一路往西，對台灣沒有直接影響。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
國民黨2028誰出戰？吳子嘉喊「他」：盧秀燕可能根本沒意願
2026年九合一大選，新北市長部分，民進黨確定由立委蘇巧慧出戰，國民黨則是北市副市長李四川呼聲最高，民眾黨主席黃國昌也宣布投入選戰，不少人也對2028總統大選選情有諸多討論。對此，美麗島電子報董事長吳子嘉也在節目直指，國民黨「這兩人」才是最後兩強。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
子瑜媽「搬來整個夜市」！TWICE指定…這些小吃全上桌
搬來整個夜市！韓國女團TWICE睽違10年，昨（22）、今兩天於高雄世運主場館舉辦「THIS IS FOR」世界巡迴演唱會，吸引5萬名ONCE進場朝聖。台灣成員周子瑜出道10年終於在家鄉演出，她笑著對台下大喊：「我終於帶我的成員們一起來高雄了」，當然也不能錯過在地小吃，子瑜私下指定媽媽要買大腸包小腸、大腸麵線、鳳梨酥等給姐姐們吃，大獲好評。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
美烏達成「更新版和平框架」 澤倫斯基：感謝美國與川普
美國與烏克蘭23日在瑞士日內瓦就俄烏和平方案展開會談。美國與烏克蘭目前表示，他們已創建一個「更新與精進的和平框架」，以結束與俄羅斯的戰爭。該新框架顯然修改了川普政府起草的早期計畫，而該計畫被基輔及其盟友視為過於同情莫斯科。中天新聞網 ・ 1 天前