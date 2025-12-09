獨禁小紅書惹議 劉世芳：近日邀臉書等4家平台法律代理人會商防詐

對於外界質疑獨禁小紅書、卻坐視其他社群平台詐騙持續橫行而束手無策，劉世芳強調其他平台都有在台落地，只要按照台灣的監管法律，政府就能找到他們，再來做進一步處理。（圖：張柏仲攝）

民進黨政府以防詐為由封鎖「小紅書」引發議論，內政部長劉世芳今天（9日）表示，這2天「打詐指揮中心」就會邀請臉書等4家主要平台的法律代理人會商。劉世芳說，其他平台都有在台落地，只要按照台灣的監管法律，政府就能找到他們，再來做進一步處理。

內政部及政院打詐中心日前宣佈封鎖「小紅書」一年，不但引發群情激憤，也讓台北市長蔣萬安與劉世芳隔空交火。蔣萬安今天質問劉世芳，非要硬拗說今天其他社群平台在台灣都有據點，有設置分公司、可以要求改善追回金流，但今天內政部的打詐成效又如何？

對此，前往基隆慶安宮宣講《台灣全民安全指引》的劉世芳表示，她不針對個人來回應，但如果要通通回應的話，第一、內政部處理有關小紅書部分，都依照《詐欺違害防制條例》當中的12條，所以現在小紅書已經禁一年，不管是在解析或者限流方面都有做處理。重申只要有落地、按照台灣監管法律的話，政府就能夠找到他們，然後再來做進一步的處理。

外界質疑LINE也好、臉書也好，究竟有沒有處理？劉世芳說，這2天「打詐指揮中心」就會邀請這4家主要平台的法律代理人，前來辦公室檢討一下；最近外界也在反映有關詐騙的案件也好，內政部怎樣做處理，所以事實上還是一樣，就是它有落地，有按照台灣的監管法律的話，政府就是能夠找到他們，這應該可以回應社會大眾對於打詐上的一些批評和指教。

至於外界關切政府封鎖小紅書，會不會影響到一些「微型電商」或年輕族群的支持？劉世芳表示，她一再重申，如果是一個不合法、而且沒落地、無法確定，其實潛在的風險更高，而且就算不用小紅書，有沒有其他的替代方案？劉世芳說，「相信大家都知道是有的」。（張柏仲報導）