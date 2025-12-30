〈獨立中文筆會聲明〉杜斌無罪──籲請中共釋放，國際社會共同關切



獨立中文筆會會員杜斌，於2025年10月15日準備飛往日本訪問前晚，為中華人民共和國公安警察以《中華人民共和國刑法》第293條尋釁滋事罪到家逮捕，羈押於北京市順義區高麗營鎮派出所看守所至今。

杜斌1972年出生於山東省郯城縣。他曾在《北京青年報》及《工人日報．社會法治週刊》任職，並於2004年起加入美國《紐約時報》（The New York Times）北京分社，專注於人權議題的報導，是中國著名的攝影記者、紀錄片製片人和作家。2011年以後，中華人民共和國外交部拒絕批准他在《紐約時報》的工作許可。

2007年以來，杜斌陸續出版了《上訪者：中國依法治國下倖存的活化石》、《上海，骷髏地》、《牙刷》、《毛主席的煉獄》、《北京的鬼》、《艾神》、《毛澤東的人肉政權》、《陰道昏迷──馬三家女子勞教所的酷刑倖存者證詞》、《馬三家咆哮》《天安門屠殺》、《冤鬼——地球中心帝國的上訪人》、《長春餓殍戰：中國國共內戰最慘烈的圍困，1947.11.4~1948.10.19》、《赤色恐怖：列寧的共產主義實驗》等著作，並有紀錄片《小鬼頭上的女人》問世。他透過實地採訪與資料採集，為中國大陸的社會底層群眾發聲，由於勇於揭露中華人民共和國施政的弊病與缺失，因而其著作均無法在中國大陸出版，人身自由長期受到國家監控限制。

這次是杜斌第三度被捕。2013年六四前夕，他因涉嫌擾亂公共場所秩序，隨後被控尋釁滋事，而首度遭國內安全保衛警察秘密逮捕，事涉他有關遼寧省瀋陽市于洪區馬三家街道馬三家村馬三家女子勞動養教所對18名法輪功學員及上訪者酷刑的調查出版之文字與影音著作，以及以中國大陸散落民間的六四史料編寫的《天安門屠殺》一書的出版。他在被捕前，曾對外媒表示：「僅僅是因為我是一個人，做一個人能夠做、應該做的事情。」在國際媒體的高度關注下，杜斌在被關押37天後有條件獲釋。

2020年12月，他以尋釁滋事罪名第二度被捕，歷時二月餘而獲釋，原因和當時他正在進行的有關列寧（Vladimir Lenin）共產主義烏托邦實驗的寫作有關，他也被要求自此停止使用《推特》（Twitter）。

2025年12月這一次被捕，具體原因不明，但不外乎杜斌在網路上活躍的社會關懷與寫作。杜斌總在中國大陸涉足危險人權議題的最前線，被維權工作者胡佳譽為和平時期的戰地記者。我們譴責北京市順義區地方公安粗暴侵害杜斌人身自由的行徑，呼籲中華人民共和國有關當局與官員應當為中國珍惜杜斌這樣的社會良心，要為維護杜斌的良心自由與創作自由而努力，也呼籲國際組織、世界各國政府與國際公民社會施壓中華人民共和國，要求其履行《中華人民共和國憲法》對維護中國人民基本權利所做的承諾，承擔世界大國對維繫全球普世價值體系的應有責任。

2025年12月29日