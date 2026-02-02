獨立書店讀者贊助 屏東新圍國小學生菜市場趣事寫成書

《相招來去踅菜市仔！》小書記錄屏縣鹽埔鄉新圍國小學生，在傳統市場的所見所感。(記者羅欣貞攝)

〔記者羅欣貞／屏東報導〕如何讓短影音世代也能懂閱讀書本的樂趣？屏縣鹽埔鄉新圍國小中高年級學生，在勝利星村獨立書店「小陽。日栽書屋」協助下，先是共讀與市場有關的書，再實地走訪屏市北區市場，將與攤商的互動化成文字，歷時近1年，出版《相招來去踅菜市仔！》小書，學生充滿成就感。

屏東勝利星村獨立書店「小陽。日栽書屋」店長蔡依芸，致力推動閱讀10餘年，在書店忠實讀者「理察先生」贊助下，與新圍國小合作推動沉浸式閱讀計畫，徵選有興趣學生18人，去年4月至6月每週一晨讀時間共讀《菜市場搜神記》。

師生去年7月展開實務課程，邀請《菜市場搜神記》作者蘇凌、《微笑台灣》總監李佩書、「小陽。日栽書屋」店長蔡依芸、設計師劉馬力授課，探討寫作、觀察、攝影，接著實際走訪探索屏東市北區市場，最後引導學生嘗試將所見所聞以文字或圖畫呈現出來，去年12月完成小書，今年1月發表。

「有不認識的攤商阿伯突然抱著3包冰棒請我們吃，還說當天是他的生日，我們就站在路邊唱生日歌給他聽！」學生們回想起踅菜市仔(逛菜市場之意)意猶未盡，遇到水果攤阿伯送芭樂給大家吃，還有學生感恩說「阿伯祝你下輩子當有錢人，就不用賣芭樂了！」全場笑翻；還有花店大姊玩猜對花名送隔壁攤滷雞腳的遊戲，結果滷雞腳瞬間送光，讓隔壁攤老闆哭笑不得；更不用說學生把鯖魚說成吳郭魚、把蓮藕看成芋頭的趣事。

學生林頁言表示，看到小書完成很有成就感，原本只是一場普通參訪，卻能透過文字記錄變成一本作品，原來只要用心觀察，生活中每件小事都值得被寫下來。

「閱讀不是為了績效，更要關注學習歷程」，新圍國小校長高珠鈴表示，閱讀幫助孩子不會只看到短影音，而是能沉靜下來自我對話，涉獵更多知識。蔡依芸也說，到菜市場體驗與人互動，並了解編輯一本書從無到有的過程，種下閱讀的種子，讓學生有接觸的機會，未來才會喜歡書。

屏縣鹽埔鄉新圍國小學生開心分享完成《相招來去踅菜市仔！》的心得。(記者羅欣貞攝)

屏縣鹽埔鄉新圍國小學生在獨立書店「小陽。日栽書屋」和熱心讀者協助下，完成《相招來去踅菜市仔！》小書。(記者羅欣貞攝)

